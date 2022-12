Este miércoles 14 de diciembre se jugará un partidazo entre Francia, la vigente campeona del mundo, y Marruecos, la selección sorpresa en el Mundial Qatar 2022. Los franceses llegan como favorito a este compromiso, pero saben que no deben confiarse ante un ordenado y competitivo rival como los africanos, que vienen de eliminar a Portugal y España. A continuación, conoce todos los detalles del duelo por las semifinales.

Los ‘Gallos’ llegan a paso firme a esta instancia luego de demostrar su jerarquía frente a Polonia (3-1) e Inglaterra (2-1). Por su parte, los marroquíes, como mencionamos líneas arriba, dejó en el camino -de forma sorpresiva- a España por penales (3-0) y Portugal (1-0).

Partidos de Francia en el Mundial

Francia 4-1 Australia | Fase de grupos

Francia 2-1 Dinamarca | Fase de grupos

Túnez 1-0 Francia | Fase de grupos

Francia 3-1 Polonia | Octavos de final

Francia 2-1 Inglaterra | Cuartos de final

Partidos de Marruecos en el Mundial

Marruecos 0-0 Croacia | Fase de grupos

Bélgica 0-2 Marruecos | Fase de grupos

Canadá 1-2 Marruecos | Fase de grupos

Marruecos 0(3)-(0)0 España | Octavos de final

Marruecos 1-0 Portugal | Cuartos de final

Hakim Ziyech y Achraf Hakimi se han convertido en el eje de Marruecos.

Hora del partido Marruecos vs. Francia

En Perú se verá el partido desde las 14:00 horas. Igualmente, te mostramos los horarios internacionales para que sigas el juego.

País Horario Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 México 13:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Estados Unidos 15:00 Chile 16:00 Uruguay 16:00 Brasil 16:00 Paraguay 16:00 España 20:00

Qué canal transmite Marruecos vs. Francia por TV

En suelo nacional lo transmitirá Latina TV, mientras que a nivel internacional tienes la alternativa de DIRECTV Sports. Mira otras opciones de transmisión.

País Canal TV Perú Latina TV, DIRECTV Sports Argentina Las Estrellas, Televisión Pública, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, DeporTV Bolivia Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV, Red Uno, Unitel Brasil SporTV 2, GloboEsporte.com, Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV, Globo Chile DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile, Canal 13, Chilevision Colombia DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia Ecuador CNT Play, DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports App México Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Las Estrellas, TUDN, Sky HD, TUDN En Vivo, VIX+, ViX Paraguay Tigo Sports Paraguay, Telefuturo, Canal 9 Paraguay España Gol Mundial, fuboTV España, TVE La 1, RTVE.es Estados Unidos Foxsports.com, Sling, FOX Sports App, SiriusXM FC, Peacock, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, Futbol de Primera Radio Uruguay Montecable HD 1, TCC, NS Eventos 1, Canal 4, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay, Antel TV, MCGo Live, Canal 10 Uruguay Venezuela Televen, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

Declaraciones de Didier Deschamps tras vencer a Inglaterra

“Poca gente podía esperar a Marruecos en semifinales del Mundial, pero si miras lo que han hecho, a los rivales a los que han derrotado y que solo han encajado un gol, no es una sorpresa. Tienen opciones de llegar a la final. Si están aquí es por su mérito, nadie se lo puede negar.

Es un momento histórico para ellos. A estas alturas ya no son una sorpresa. Han hecho una competición de gran calidad. Hay que dar siempre el mérito al equipo que gana y se califica.

La alegría de la selección de Francia tras clasificación a semifinales del Mundial. (Foto: AFP) / FRANCK FIFE

Nos alegramos de lo que hemos hecho, pero no nos conformamos. La historia del defensor del título no es muy buena en los últimos años. Nosotros lo estamos cambiando, pero queda todavía camino”.

Palabra de Walid Regragui tras clasificar a cuartos de final

“Es increíble, si me dices al inicio de la Copa del Mundo, que llegamos a semifinales, ganando a Bélgica, España y Portugal, te diría que es imposible. Han visto que no somos fáciles de ganar. Estamos tácticamente bien, con corazón grande, no dejamos espacio, corremos y tenemos jugadores técnicos que pueden marcar diferencias, también tenemos suerte.

Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso y creo que somos el Rocky Balboa de este Mundial. Nos estamos convirtiendo en el equipo que todo el mundo quiere en esta Copa del Mundo porque estamos demostrando que, aunque no tengas mucho talento, si le pones deseo, corazón y convicción, puedes llegar”.

Antoine Griezmann recibió un reconocimiento por parte de Francia

Antoine Griezmann recibió un reconocimiento por parte de Francia previo al partido contra Marruecos | Video: @equipedefrance

Posibles alineaciones de Francia vs. Marruecos

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kyliam Mbappé; y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kyliam Mbappé; y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps. Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saïss, Yahia Attiyat Allah; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui.

Historial, Marruecos vs. Francia

Ambas selecciones nunca se han enfrentado en un Mundial. No obstante, fuera de esta competición se han visto las caras en siete oportunidades. Mira cómo marcha el historial.

Francia 1(3)-(1)1 Marruecos | Juegos del Mediterráneo, en 1975

Francia 0-0 Marruecos | Juegos del Mediterráneo, en 1987

Francia 2-1 Marruecos | Amistoso, en 1988

Francia 2(5)-(6)2 Marruecos | Amistoso, en 1998

Francia 1-0 Marruecos | Amistoso, en 1999

Francia 5-1 Marruecos | Amistoso, en el 2000

Francia 2-2 Marruecos | Amistoso, en el 2007

Al Hilm, el nuevo balón del Mundial Qatar 2022 para definir al campeón

La última semana del Mundial Qatar 2022 está en marcha y hay mucha expectativa para conocer al campeón, que saldrá entre Argentina, Croacia, Francia y Marruecos. De cara a los últimos partidos del certamen, la FIFA y Adidas decidieron presentar una nueva pelota, la cual fue denominada como Al Hilm, que significa “El Sueño”.

Este nuevo balón reemplazará a Al Rihla (“El viaje”), que se vino utilizando desde el inicio de la fase de grupos de la Copa del Mundo. La variación no afectará el aspecto tecnológico, dado que el esférico contará con el sensor IMU de 500 Hz en su interior, para ayudar a la aplicación del offside semiautomático.

Al Hilm es el nuevo balón que se utilizará en el Mundial Qatar 2022. (Foto: FIFA)

Precisamente, los principales cambios solo son en apariencia: Al Hilm tendrá destellos rojos y negros sobre una textura de color dorado, que fue inspirada en el ocaso de los desiertos que rodean a las ciudades qataríes. De la misma forma, existen detalles estampados en torno a la arquitectura y a la bandera de Qatar.

Tabla de goleadores del Mundial 2022

Kylian Mbappe - 5 goles

Lionel Messi - 4 goles

Olivier Giroud - 4 goles

Goncalo Ramos - 3 goles

Alvaro Morata - 3 goles

Marcus Rashford - 3 goles

Bukayo Saka - 3 goles

Enner Valencia - 3 goles

Cody Gakpo - 3 goles

Richarlison - 3 goles

Fechas del Mundial Qatar 2022

El Mundial de la FIFA Qatar 2022 comenzó el domingo 20 de noviembre y culminará el domingo 18 de diciembre. Y en la fecha de inauguración de la Copa del Mundo se enfrentará el país anfitrión, Qatar contra Ecuador en el Estadio Al Bayt (Jor).