“Me quedo con Pelé”, respondió el ‘Rey’ sobre él y Maradona

Durante el Foro Económico Mundial, el triple campeón del mundo con la selección brasileña, Edson Arantes do Nascimento, se vio obligado a escoger entre él mismo y el argentino Diego Maradona, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, a lo que respondió entre risas: "Me voy a quedar con Pelé".

El mítico ex futbolista brasileño dijo también en Sao Paulo que Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Neymar (PSG) son los mejores jugadores del momento.

Diego Maradona. (Foto: Reuters)

"Como soy hombre de tres corazones me voy a quedar con Messi, (Cristiano) Ronaldo y Neymar", afirmó Pelé al responder sobre los futbolistas con los que más disfruta en la actualidad.



El legendario ex delantero aprovechó para recordar a la platea que los 1.283 goles que anotó a lo largo de su extensa carrera profesional es "el récord mundial y es de Pelé".



A menos de 100 días para que comience el Mundial de Rusia 2018, al que Brasil acude como una de las selecciones favoritas, Pelé pidió "hacer una sola fiesta y dejar a Brasil ser campeón" de nuevo, en el que sería el sexto título para la potencia sudamericana.



"La única cosa que no puedo prometer es jugar en la Copa porque solo faltan tres meses", bromeó el brasileño, de 77 años.



En el repaso que hizo a su vida, comentó que él supo que quería dedicarse al fútbol desde los "tres o cuatro" años porque quería "ser igual" que su padre, quien también se vistió de corto.



"Ese era mi sueño y Dios me ayudó mucho para conseguir lo que hice en el fútbol".



Recordó que con ocho o diez años le prometió a su padre que él iba a traer la Copa del Mundo, que no solo ganó una, sino tres veces.



"El mayor ejemplo que tuve fue el de mi padre. Mi padre fue la base de todo eso", reconoció de quien antes del Mundial de México 1970 le quitó de la cabeza la idea de retirarse.

Pelé ganó, además del Mundial de Suecia 1958, el Mundial de Chile 1962 y finalmente el de México 1970.



Pelé recibió el premio "Ciudadano Global 2018" por su "modelo de juego justo" y "gran personalidad pública" en la primera sesión plenaria del Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que hasta el jueves reunirá a más de 750 líderes entre políticos, líderes empresariales, analistas y comunicadores de más de 40 países.

"Yo ayudé a Brasil a ser conocido en el mundo con la selección brasileña", aseveró, al mismo tiempo que rescató de su memoria, cuando con 17 años viajó a Suecia en su primer Mundial (1958) y nadie conocía al país.



Pelé dijo que "la propia vida es como un deporte, es como el fútbol" y que "nadie quiere ser derrotado, todo el mundo quiere vencer y tener éxito".



En este sentido, una de sus principales derrotas a lo largo de su trayectoria han sido "las contusiones" que le impidieron, según comentó, disputar en plenitud algunos torneos importantes como el Mundial de Inglaterra 1966.

LEE TAMBIÉN...