"Messi me vio llorando": Neymar contó cómo comenzó la amistad con Leo

"Cuando nos unimos con mi amigo Leo Messi, suceden grandes cosas", escribió Neymar hace pocos días en su cuenta de Instagram. La publicación iba acompañada de un ‘selfie’ tomado durante el casamiento de la Pulga con Antonela Roccuzzo, en junio de 2017. Poco después, se develaría el misterio del mensaje el brasileño: se habían unido por una campaña solidaria. Pero una expresión de esa frase se repite en cada comentario referido a su ex compañero en Barcelona: "Amigo".

El brasileño jugó en Barcelona entre 2013 y 2017. Durante ese tiempo, forjó una relación muy cercana con el N°10, quien jamás se sintió intimidado por la llegada de otra estrella internacional. Todo lo contrario: siempre intentó que Neymar se sintiera lo más cómodo posible, una especie de devolución de gentilezas de lo que hizo Ronaldinho con él. Ahora, ya en PSG y mientras se recupera de una lesión, el ex Santos volvió a elogiar a su amigo: "Es el mejor de todos".

Messi y Neymar, juntos en Barcelona (Foto: Archivo)

En una charla descontracturada con el programa Altas Horas, televisado la noche de este sábado en la cadena brasileña Globo, Neymar también contó detalles de cómo comenzó su amistad con Leo. "Me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: 'Tienes que ser tú. Juega tu fútbol y no te dejes intimidar'", reveló el brasileño.

Y agregó: "Quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza. Después de hablar con él, me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande".

Además, Neymar reconoció que sí existió un enfrentamiento con el delantero uruguayo Edinson Cavani, que explotó luego de que discutieran en el campo de juego por la ejecución de un penal. Aunque también aclaró que los medios "exageraron". "Lo teníamos que resolver como algo personal, sin contar con nadie más, pero las informaciones se agrandan porque lo que vende es eso. Se habla de cosas que no se debe y eso te quita concentración", apuntó.

A 60 días del Mundial Rusia 2018, Neymar está en plena recuperación de la lesión que sufrió durante el partido contra el Marsella, por la Ligue 1 de Francia. "No siento dolor, estoy pisando poco a poco, aún no puedo pisar totalmente, sin apoyo", dijo el astro, que calculó necesitar aún un mes de recuperación. "Estoy yendo al gimnasio, preparándome bien (...) estoy progresando, estamos conformes", agregó.



El brasileño fue operado el 3 de marzo del quinto metatarsiano del pie derecho por el médico de la Selecao, Rodrigo Lasmar, quien estimó entonces que estaría de baja entre "dos meses y medio y tres meses" y que por tanto, su temporada con el PSG estaba terminada. La pregunta que todos se hacen en Brasil: ¿cómo llegará a la Copa del Mundo'.

