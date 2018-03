México: lesionados en amistosos esperan llegar a Rusia

Los jugadores Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt alemán) y Néstor Araujo (Santos Laguna mexicano), defensas de la selección mexicana, fueron operados el miércoles, según un informe médico dado a conocer por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Salcedo viajó a Houston este miércoles por la mañana donde se decidió operarlo de la clavícula izquierda por una fractura del tercio distal, intervención que resultó "exitosa", indicó la federación.

Por su parte, Araujo fue operado después de su llegada a la Ciudad de México, procedente de Dallas, Texas.



Araujo fue evaluado y se determinó que requería una cirugía para una mejor recuperación de la lesión del cuerno anterior del menisco medial de la rodilla izquierda, operación también "satisfactoria".



En ambos casos, la FMF no dio a conocer el tiempo de recuperación que les llevará a los jugadores volver a la actividad aunque confían en que estarán listos para la Copa del Mundo que comienza el 14 de junio.



Previamente, el médico del Tricolor, José Luis Serrano, ofreció un informe en el que confirmó el estado físico de ambos futbolistas, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



"Salcedo tiene una fractura en el tercio distal de la clavícula y será evaluado. Probablemente tenga que ser intervenido y hoy se tomará la decisión", adelantó Serrano.



"Araujo tiene una pequeña lesión en el menisco de la rodilla izquierda. Descartamos una lesión en el ligamento cruzado anterior, está bien. También tiene un golpe muy fuerte en su rótula que se puede tratar o tal vez con cirugía", indicó el médico, quien tampoco descartó una posible intervención al zaguero del Santos Laguna.



Ambos defensas resultaron lesionados durante el encuentro amistoso que México sostuvo ante Croacia la noche de ayer en Arlington, Texas.



El ambiente dentro del combinado mexicano no es el óptimo, ya que más allá de la derrota, a los jugadores les preocupa que Salcedo y Araujo salgan adelante de sus lesiones.



"Lo que más duele son las lesiones. Fueron tres, porque también Diego (Reyes) se resintió un poquito. Pero las más graves fueron las de Araujo y Salcedo, así que estamos consientes de eso. No queremos que esto pase, pero tenemos que sacar una mejor conclusión", indicó el arquero del Toluca de México, Alfredo Talavera.



A pesar de no haber jugado, el guardameta compartió su punto de vista.



"Nos hubiera gustado cerrar de la mejor manera, pero son partidos diferentes. Debemos estar tranquilos, al final de cuentas se hizo una muy buena gira", agregó Talavera.

(EFE)

LEE TAMBIÉN...