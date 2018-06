México vs. Alemania: Layún calificó a entrenador Osorio como "un genio"

Miguel Layún, integrante de la selección de México, que el domingo ganó a la actual campeona, Alemania (0-1), en el primer partido del Mundial Rusia 2018, efectuó este lunes una defensa a ultranza de su técnico, el colombiano Juan Carlos Ororio, duramente criticado antes del torneo y al que definió como "un genio".

"El mister es un genio. Ya lo conté muchas veces: nunca he sido capaz de entender las críticas al 'mister'. Ni lo he sido, ni lo seré, honestamente", comentó Layún durante la rueda de prensa previa al entrenamiento, que tuvo lugar en Novogorsk y en la que contestó a EFE que el del domingo "fue un triunfo histórico", pero que no quieren "que sea sólo eso".

"Fue un triunfo histórico para todos, pero nosotros no queremos que sea sólo eso, queremos que se cumpla el sueño que todos tenemos cuando nos ponemos esta camiseta y tenemos la oportunidad de jugar un Mundial", manifestó a Efe Layún este lunes en Novogorsk, donde ensalzó a su técnico, el 'Profesor' Osorio.

"Es difícil de entender que, sin conocer las entrañas de todo esto; y sin vivir el día a día, como lo vivimos los que formamos parte de este grupo, los haya que emitan un juicio tan radical y tan duro, que a veces me parece tan sin fundamento", indicó el polivalente jugador del Sevilla y del 'Tri'.

"Si somos capaces de voltear atrás, creo que nos calificamos para el Mundial, si no mal recuerdo, sin ningún problema. Sin sufrir. Al final, los resultados que nos han marcado fueron el 7-0 contra Chile y la derrota (4-1) contra Alemania del año pasado en la Copa de las Confederaciones. Y como no ha habido otros momentos para poder criticarlo, se toman éstos. A veces es difícil, dejar que todas estas cosas sucedan, pero lo vemos muy bien, está tan contentos como nosotros. Y conociéndolo me atrevo a decir que ya está pensando en el siguiente partido", opinó Layún, que expresó la gran alegría que todos sienten en estos momentos.

"Es difícil describir esto, pero creo que todos hemos estado en un proceso de formación tremendo. No sólo en el aspecto futbolístico, sino también en el humano, hemos trabajado para poder estar ante las mayores posibilidades de poder lograr y merecer algo diferente", opinó Layún este lunes en las instalaciones del Dinamo Moscú, en las afueras de la capital rusa.

"Este grupo tiene mentalidad. Hemos creído en nosotros. Toda la gente aquí ha pasado por cosas duras y ha tenido momentos difíciles; y hoy sólo tenemos ganas de lograr algo, no sólo por conseguir quedar en la historia, sino por conseguir, además, un logro a nivel personal que a veces parece inalcanzable", explicó.

"La salida al campo fue tremenda, fue un momento especial, con toda esa gente apoyándonos. Tenemos la piel de gallina. No es fácil encontrar tanto apoyo tan lejos de casa", afirmó Layún.

"Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron en ese partido. Fue muy importante para todos nosotros, nos hicieron sentir muy bien. Y creo que este triunfo ha sido muy importante para nuestra gente, porque creo que se lo merecen", manifestó Layún este lunes en Novogorsk.