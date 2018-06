México vs. Brasil: Andrés Guardado advierte que a Neymar "le gusta exagerar las faltas"

La selección mexicana se alista para enfrentar a Brasil en los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Andrés Guardado, jugador del ‘Tri’, señaló a Neymar en sus declaraciones a la prensa, acusándolo de fingir faltas.

Según consigna la agencia Reuters, Andrés Guardado indicó que la selección mexicana necesitará de la ayuda del árbitro para que Neymar no saque provecho de todas sus mañas."A Neymar todos los conocemos, no me corresponde a mí juzgarlo, sino a los árbitros, a la FIFA, y ahora con el VAR lo tienen que ver", indicó el jugador a periodistas.



El volante de la selección azteca remarcó que a ‘Ney’ le gusta exagerar las faltas ante cualquier contacto y que por ende los colegiados del compromiso deberán estar atentos a las jugadas.

"Es su estilo y el árbitro sabrá manejarlo; sabemos que le gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, pero es él (el árbitro) el que lo tiene que juzgar, los que deben ponerle un alto son los árbitros, no nosotros", aseveró.

México y Brasil chocarán el lunes en el Samara Arena por los octavos de final de la Copa del Mundo 2018. El 'Tri' accedió a esta instanciapese a caer goleado 3-0 ante Suecia en la última fecha del grupo F.