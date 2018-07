Neymar fue la figura en la victoria 2-0 de Brasil frente a México, en los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Al finalizar el partido, el crack de la 'Canariha', quien marcó el 1-0, no se guardó nada y respondió a la críticas de los integrantes del 'Tri'.

“Hubo un pisotón desleal, fuera de la jugada, fuera del campo, creo que no (se) puede hacer eso. Pero bueno, ellos hablaron de más antes del partido y ahora se fueron para casa”, dijo el jugador al canal de la FIFA.

Más adelante, según consigna la agencia AFP, el atacante carioca recalcó que Brasil “tiene que aprender a sufrir” pues el compromiso fue muy complicado por la calidad del adversario.

"Tenemos que aprender a sufrir. Fue sufrido, un partido muy difícil. Sabíamos de la calidad del rival", comentó el delantero del PSG tras el choque.

‘Ney’, que anotó un gol en el partido, podría haber ampliado su cuenta goleadora si el arquero mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa no le hubiera detenido la mayoría de sus disparos.

"(Guillermo Ochoa) es un gran arquero, todo el mundo lo sabe. Felicidades para él hoy por un gran partido. Pero yo nunca me rindo", dijo en conferencia de prensa luego de ser nombrado mejor jugador del partido.

"No me importa la crítica porque eso podría incidir en mí. En los dos últimos partidos no quise hablar con la prensa porque no quería polémicas. Hay mucha gente hablando. Yo solo quiero jugar, ayudar a mi equipo y a mis compañeros, para eso estoy aquí, para ganar", sentenció.