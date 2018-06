México vs. Corea del Sur: Juan Carlos Osorio no quiere muestras de conformismo

"No podemos dormirnos en los laureles", avisó el técnico de México, acerca de la larga digestión de la histórica victoria ante Alemania (1-0) en Rusia 2018.

"Tenemos un gran grupo de profesionales y esta semana entendimos nuestra responsabilidad, las grandes expectativas que hay sobre nosotros. Nos hemos recuperado todos y estamos en un gran estado de salud", anunció el estratega de México.

"Pero no podemos dormirnos en los laureles, no podemos caer en la zona de confort. Esta semana hablamos de este tema y confrontamos dos o tres situaciones. No podemos olvidar las cosas que nos llevaron a finalizar primeros en la Concacaf y a hacer el gran partido contra Alemania".

En esa misma línea, Andrés Guardado respaldo las declaraciones de Juan Carlos Osorio. "No hemos ganado absolutamente nada, son tres puntos y no dan más puntos por ganarle a Alemania", señaló.

Enfocándose en el partido contra Corea del Sur dijo que "deja muchos espacios por las bandas, porque protege mucho el centro" y que es un "un gran rival, su entrenador tiene mucha experiencia y va a ser un rival muy difícil".