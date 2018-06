México vs. Suecia: el penal tras la mano de 'Chicharito' Hernández que Pitana no cobró a pesar de ver el VAR Javier 'Chicharito' Hernández se acomodó la pelota con el brazo en el área de México en un rechazo defensivo. Sin embargo, Pitana no sancionó penal

El árbitro del partido, Néstor Pitana, no cobró la jugada aduciendo que el ariete del West Ham United acomodó el balón con el pecho. (Foto: Reuters) Reuters