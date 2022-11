Transmisión vía TV Azteca, Azteca Deportes y Azteca Uno, sigue México vs. Polonia en vivo en el Stadium 974 de Doha por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. Es un duelo parejo en la previa, pero los centroamericanos y europeos buscarán imponer condiciones desde el pitazo inicial. La hora de inicio del compromiso son las 10:00 en México y 11:00 a.m. en Perú. A continuación, revisa la posible alineación de los aztecas: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez, Héctor Herrera; Hirving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega.

