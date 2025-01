Chivas vs. Santos en directo medirán fuerzas hoy, sábado 11 de enero del 2025 por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Akron. En México, la transmisión del juego no será transmitida por señal abierta, mientras que en Estados Unidos, mediante la señal de Telemundo y Universo. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Amazon Prime y disfrutar del encuentro previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 20:05 (hora peruana) y 19:05 (hora mexicana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

