Faltan muy pocos días para que se desarrollé el Mundial Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más importantes en la disciplina futbolística, que concentra a diversas selecciones que han ido destacando a lo largo de estos dos últimos años para llegar a este encuentro mundialista. Uno de ellos es México, por ello, a propósito de su participación, en esta nota te contaremos dónde poder disfrutar de su participación, entre otra información que debes conocer respecto a este evento.

DÓNDE VER A LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL MUNDIAL QATAR 2022

Si eres de las personas tradicionales, los partidos de la Selección Mexicana serán transmitidos por señal abierta de TV Azteca y TUDN, así como también de Televisa.

Si, por otro lado, prefieres verlo vía streaming, podrás disfrutar de la participación de México en Qatar 2022 por ViX Plus y SKY Blue to go, además del tradicional minuto a minuto y toda la cobertura que brindan los medios de comunicación online.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO

La selección de fútbol de México es el equipo masculino representativo en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual está afiliada a la FIFA desde 1929 y es asociación fundadora de la Concacaf, creada en 1961.

Cabe mencionar que la selección de fútbol de México disputó su primer encuentro el 9 de diciembre de 1923 ante Guatemala, al cual venció por 2-1.

Además de ello, la selección mexicana ha participado en dieciséis ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, donde ha obtenido resultados notorios en las competiciones que disputó como anfitrión en 1970 y 1986, donde alcanzó la instancia de los cuartos de final y concluyó en el sexto lugar en ambos torneos.

Según información que se desprende de la FIFA, de los mayores logros a nivel internacional de la selección mexicana han sido el título de la Copa FIFA Confederaciones 1999, torneo en el que fue anfitrión, y los subcampeonatos de las Copas América de Ecuador 1993 y Colombia 2001.

Además, la FIFA distingue a la selección mexicana como la que más competiciones oficiales ha disputado en la historia con diez en el campo.

CÓMO SE DESARROLLARÁ EL MUNDIAL QATAR 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros en el que demostrarán todas sus habilidades profesionales para la disciplina deportiva.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Este es el cronograma del desarrollo del Mundial Qatar 2022:

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

QUÉ SELECCIONES PARTICIPAN EN EL MUNDIAL QATAR 2022

Las selecciones de fútbol que participarán en el Mundial de Qatar 2022 son:

En el continente de África: Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

En la región de Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

En la región de Norteamérica, Caribe y Centroamérica: Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica.

En el continente de Asia: Qatar (anfitrión) Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia.

En el continente de Europa: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Gales, Portugal, Polonia, Serbia y Suiza.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.