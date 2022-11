La selección de Suecia tiene una sólida presentación en el partido amistoso frente a México, escuadra que se prepara para debutar en la Copa del Mundo Qatar 2022. Las fuerzas de los combinados eran parejas, pero el cuadro europeo logró adelantarse en el marcador, con una buena definición de Marcus Rohden.

El encuentro sobre el césped del Estadio Municipal de Montilivi de Girona se acercaba a los 54 minutos y el ‘Tri’ salía de su campo con el dominio de la pelota. Sin embargo, Viktor Gyokeres realizó una buena presión y, tras generar un rebote, Mattias Svanberg fue asistido por la banda izquierda.

De inmediato, el volante avanzó con velocidad y sacó un centro rasante hacia el punto penal, pero Gyokeres no logró conectar. No obstante, por detrás de todos, apareció Marcus Rohden, quien remató hacia el primer poste del arquero Guillermo Ochoa. Los hinchas de México presentes en el recinto deportivo no ocultaron su preocupación.

¡Suecia pegó primero! Rohden llegó por el segundo palo para poner el 1-0 vs. México.



La previa de México vs. Suecia

La selección mexicana tiene todo listo para iniciar su camino en el Mundial Qatar 2022, en busca de tener un rol protagónico. Este lunes, el ‘Tata’ Martino anunció su lista de 26 convocados, la cual es liderada por Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Henry Martín, Héctor Moreno, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori. Para sorpresa de muchos, Santiago Giménez quedó fuera, al igual que Diego Lainez. La decisión del técnico argentino ha sido muy criticada y el equipo estará bajo la lupa en este cotejo.

Por su parte, la selección de Suecia llega golpeada, puesto que no tuvo una buena actuación en la UEFA Nations League y acabó en el último lugar de su grupo, siendo condenada al descenso. En busca de mejoría, el entrenador Janne Andersson apela a fortalecer su plantel, dando protagonismo a Anthony Elanga y Dejan Kulusevski.