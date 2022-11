La selección de México empató sin goles con Polonia, en su debut en el Mundial Qatar 2022. En el partido, hubo varias jugadas de peligro, pero la situación más clara en la que pudo romperse la igualdad se dio en un penal y la acción tuvo como protagonista a ‘Memo’ Ochoa y Robert Lewandowski.

El arquero del ‘Tri’, en una gran intervención, atajó el baló e impidió el grito de gol al crack del FC Barcelona. “Hubo trabajo detrás, con Gustavo Piñero (preparador de arqueros), que lo venimos haciendo de tiempo atrás. La vida es así de caprichosa. Hace un rato que no atajaba algún penal y se vino a dar, afortunadamente para nosotros, el día de hoy. Estoy muy contento por hacerlo”, señaló Ochoa, luego del compromiso.

El futbolista que milita en el América de su país, asimismo, destacó la categoría del rival y subrayó el hecho de sumar su primer punto en el Grupo C, horas después de la sorpresiva derrota de la Argentina de Lionel Messi a manos de Arabia Saudita.

“Sumamos un punto. Es un rival que tiene jugadores muy buenos, físicamente muy potentes, que tiene prestigio, que juegan en las mejores ligas, y hoy competimos muy bien. Por supuesto que queríamos los tres puntos, pero hay que ver el lado positivo. Hoy sumamos, estamos ahí. Se vienen partidos complicados hasta el final. Ya viste que siempre hay sorpresas. A seguir así, que si competimos así, podemos estar cerca de ganarlo”, indicó.

Por otro lado, Ochoa se mostró ilusionado con hacer historia en Qatar. “Uno cuando quiere jugar fútbol de niño y empieza a patear el balón, uno quiere jugar Mundiales y hacer historia. Es un buen paso. Yo quiero hacerla con el grupo, queremos hacer algo distinto y me gustaría hace algo más, avanzando y haciendo historia”, comentó.

Por último, el guardameta de 37 años señalo consideró que el trabajo y la constancia lo han llevado a tener buenas presentaciones en los Mundiales. “Hay muchas cosas detrás que, de repente, solamente las ven en el fin de semana. Pero en el día a día, hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo perdido, eventos en los colegios de mis hijos que no puedo asistir. No me puedo hacer cargo de eso. Mi familia se sacrifica para que yo me dedica al 100% al fútbol. Eso es el trabajo invisible y hay que mantenerlo, no es fácil”, apuntó.