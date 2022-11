Se podría decir que además de formar parte de una de las selecciones que participan del Mundial Qatar 2022, se dio a conocer recientemente que existe un considerable número de parte de la Liga MX quienes participan de este importante evento. Es por ello que en esta nota te contaremos todos los detalles que debes conocer respecto a esta noticia, además de otra información realmente importante sobre este torneo mundialista.

QUÉ ES LA LIGA MX

La Liga MX es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de México y la principal competición de clubes del país. Desde el año 2012 cuenta con una organización autónoma respecto a la Federación Mexicana de Fútbol. Se juegan dos torneos cortos por ciclo anual futbolístico (cada uno con su campeón) denominados Apertura y Clausura (en ese orden). El campeonato se define por medio de una fase final posterior a cada fase regular, conocida como liguilla; clasifican a ella los doce primeros lugares de la tabla general.

QUIÉNES SON LOS JUGADORES DE LA LIGA MX QUE ESTARÁN EN QATAR 2022

Según el medio digital de comunicación Marca, la Liga MX contribuye con hasta 23 seleccionados para países como México, país lógicamente principal, Ecuador, Brasil y Costa Rica.

El medio digital indica que de estos 23 seleccionados para el Mundial Qatar 2022, la selección mexicana cuanta con 16 jugadores de la Liga MX, Ecuador convocó a cinco jugadores; y Costa Rica y Brasil cuentan con un elemento.

Los 23 seleccionados para el Mundial Qatar 2022 son: Jesús Gallardo (México), César Montes (México), Héctor Moreno (México), Luis Romo (México) y Rogelio Funes Mori (México), Joel Campbell (Costa Rica), Ángel Mena (Ecuador) y Rodolfo Cota (México), Romario Ibarra (Ecuador), Kevin Álvarez (México) y Luis Chávez (México), Michael Estrada (Ecuador), Carlos Rodríguez (México) y Uriel Antuna (México), Guillermo Ochoa (México), Néstor Araujo (México) y Henry Martín (México), Félix Torres (Ecuador) y Ayrton Preciado (Ecuador), Alexis Vega (México) y Roberto Alvarado (México), Daniel Alves (Brasil) y Alfredo Talavera (México).

CÓMO SE DESARROLLARÁ EL MUNDIAL QATAR 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros en el que demostrarán todas sus habilidades profesionales para la disciplina deportiva.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Este es el cronograma del desarrollo del Mundial Qatar 2022:

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

QUÉ SELECCIONES PARTICIPAN EN EL MUNDIAL QATAR 2022

Las selecciones de fútbol que participarán en el Mundial de Qatar 2022 son:

En el continente de África: Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

En la región de Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

En la región de Norteamérica, Caribe y Centroamérica: Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica.

En el continente de Asia: Qatar (anfitrión) Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia.

En el continente de Europa: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Gales, Portugal, Polonia, Serbia y Suiza.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.