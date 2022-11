Argentina vs. Arabia Saudita juegan EN VIVO |en el partido de la primera jornada del grupo C del Mundial Qatar 2022 este martes 22 de noviembre del 2022 desde las 6:00 a.m. (horario mexicano) en el Estadio Lusail Iconic. Recuerda que si vives en México, el partido en vivo será transmitido por TV Azteca y TUDN . Por otra parte, el campeón de la Copa América y la Finalissima entra en acción en la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi. Precisamente, hubo novedades con relación al capitán, quien no se entrenó a la par con sus compañeros en la víspera. Aunque saltó a la cancha con el grupo en el ensayo final antes del estreno.

