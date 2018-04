Miguel Trauco puede tener una nueva oportunidad en Flamengo

El inicio del 2018 no fue el mejor para Miguel Trauco. Por más que haya clasificado con Perú a una Copa del Mundo luego de 36 años, existía un serio escollo que lo ponía en preocupación: la presencia de Paulo César Carpegiani en Flamengo.

El experimentado entrenador no veía muy bien a Miguel Trauco como lateral izquierdo en Flamengo. A principios lo mantuvo alejado por una lesión muscular. Una vez que el peruano se recuperó, no vio acción por bastante tiempo porque no era del gusto del técnico brasileño.

Poco a poco, Miguel Trauco intentaba ganarse la confianza de Carpegiani, pero era totalmente inútil. No lo convencía por nada del mundo. Apenas fue requerido en tres partidos de los 17 disputados. Es más, solo alcanzó 157 minutos. Una cifra muy baja para un futbolista de una selección mundialista.

La historia parecía tornarse complicada para Miguel Trauco, puesto que era obvio que el estratega de Flamengo prefería dejarlo en el olvido y probar con otros jugadores. De repente, Carpegiani terminó siendo echado junto con varios miembros del club.

Ese contexto le sirve como resurrección a Miguel Trauco, ya que la llegada de un nuevo técnico a Flamengo le permitiría comenzar de cero al igual que todos sus compañeros. Y él lleva una ligera ventaja, a comparación del resto, por tener en el horizonte la Copa del Mundo 2018.

"[Miguel] Trauco debe ganar más minutos en el campo a partir de este momento. Al final, el rojinegro ha tenido problemas en el costado izquierdo con René, criticado por los hinchas", remarcó el periódico "Lance!", que todavía respalda al nacido en Tarapoto.

A pesar que Miguel Trauco fue prácticamente excluido en la era Carpegiani, ha demostrado niveles altísimos con la Blanquirroja en los partidos amistosos frente a Croacia e Islandia. En ambos se adueñó de la franja izquierda. Además fue incluido en el once ideal de la revista "France Football" por su notable desempeño contra los nórdicos.

El ex Universitario de Deportes se consolidó en la selección peruana a mitad de las Eliminatorias Rusia 2018. Luego de sus brillantes partidos y elogiables asistencias dio el salto a Flamengo, en donde se ganó el cariño de los simpatizantes por su asociación con Guerrero.