MisterChip a El Comercio: “Rusia es un equipo horroroso, rústico y prehistórico"

MisterChip tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter. Es tan famoso como los jugadores protagonistas del Mundial Rusia 2018 e incluso brinda más entrevistas que ellos. Lo mejor del estadístico español, cuyo nombre en la credencial FIFA es Alexis Martín Tamayo, es que difícilmente dice que no. Atiende a todos.

Quien mejor que él para hacer un resumen de lo que ha sucedido en los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Se ha visto prácticamente todos los partidos y siempre tiene los números en la cabeza. Esta es su conclusión de los ocho partidos que se jugaron.

“Hemos visto tres tandas de penales en ocho partidos. Es una cifra muy elevada y denota la igualdad que se está viendo en este Mundial. Solo Brasil ha ganado por más de un gol. Luego todos los cruces se definen por la mínima y hay muchas emociones en los minutos finales. También hemos visto remontadas como las de Rusia y Bélgica, que empezaron perdiendo. Fueron unas eliminatorias muy atractivas”, nos comentó en vivo para Facebook.

Toca preguntarle por las posibilidades de Rusia de llegar a la semifinal. El equipo de Stanislav Cherchesov es la gran sorpresa del certamen porque eliminó a España, país de origen de MisterChip. El estadístico español fue muy duro con el cuadro local.

“Rusia me parece un equipo horroroso. Lo digo sinceramente, me parece un equipo malísimo. Pero peor fuimos nosotros porque no generamos las situaciones de gol. Igual, Rusia es un equipo rudimentario, rústico y prehistórico. Metidos atrás todos los once. Hicieron su partido, pero creo que son muy malos. De todas formas hicieron lo que tenían que hacer para ganarle a España”, declaró MisterChip.

SELECCIÓN PERUANA

Alexis Martín Tamayo también tiene una opinión formada sobre la selección peruana de Ricardo Gareca. Para él es imposible no comentar el penal errado por Christian Cueva.

“Creo que el partido clave de Perú fue contra Dinamarca. El penal fallado por Cueva fue el detonante de la eliminación de la selección peruana. Era el partido que tenían que empatar o ganar. Al perderlo, todo se hizo más complicado. Pero creo que Perú ha jugado muy bien. De las selecciones que quedaron eliminadas, junto con Marruecos, son las dos selecciones que más me han gustado. Creo que merecía haber pasado”