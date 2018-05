Un niño de 8 años que empezó a hacer apuntes porque no conocía el fútbol se convirtió en una fuente para entender este deporte. Alexis Martín Tamayo descubrió el balompié por un aficionado amigo de su familia justo antes del Mundial España 82, justamente en la última Copa del Mundo que Perú disputó. Hoy, 36 años después es MisterChip y se vuelve a reencontrar con la selección blanquirroja, pero esta vez desde el palco de estadístico y líder de opinión. Sus números lo avalan.

—La selección peruana—

Alexis se declara seguidor de la Bicolor desde que aquella franja roja rompió con los moldes monocromáticos de las camisetas mundialistas en el 82. Luego, Perú desapareció del mapa futbolístico, pero para MisterChip nunca dejó de ser esa selección de toque. “Espero que Perú compita. Espero su juego habitual, el de toque. Ese que jugaba en los 70 y que lo llevó a ganar una Copa América y estar en tres de cuatro mundiales”, asegura y, con más opinión que estadística, augura que la Blanquirroja estará en octavos de Rusia 2018.

“El grupo es muy difícil. Los cuatro perdieron el sorteo porque tocó Dinamarca, el más difícil del bombo 3, y Australia, que tiene experiencia en mundiales que se acaba notando, aunque los jugadores no tengan mucha calidad. Y Francia está entre las cuatro o cinco candidatas al título”, dijo sobre lo que viene.

Pese a la venta de jugadores tras clasificación, Perú tiene el plantel con menor costo en el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Francia es el equipo más caro con 759 millones de euros. (Foto: Composición El Comercio)

“El nivel de Perú está un escalón por debajo de Francia y está ahí con Dinamarca. Tiene más nivel que Australia pero no quiere decir que va a ser fácil. Con los pronósticos reservados, creo que Perú va a clasificar a octavos como segunda [selección] pero habrá que esperar los partidos. Para mí se encuentra entre las 16 mejores selecciones”, nos responde.

Pero lanza un consejo. “Dinamarca depende de Christian Eriksen. Es fácilmente defendible o atacable porque se trata de apartarlo a él, aunque aun así no va a ser sencillo”. Caso contrario para Perú, que si bien tiene a Paolo Guerrero como su estrella, es un plantel el que se destaca. “Los veo como una selección más coral, donde Paolo no tiene una diferencia tan grande con los demás, aunque Christian Cueva fue el que más me gustó. Han conseguido entrar en unas circunstancias donde creo que ha tenido mucho que ver la afición. Es bueno no depender de un jugador sino de la afición, porque la afición no va a fallar”, sentencia.

—Gareca, el gestor—

Para el español, que desde el 2010 trabaja ya a tiempo completo en sus datos, la selección peruana debe mantener su calidad, “conseguir el nivel competitivo que permita estar más años ahí. No se puede vivir solo de un Mundial”, explica.

Y ahí destaca el papel de Ricardo Gareca. “Ha conseguido que un equipo que estaba fuera haga algo que creíamos muy pocos. En Paraguay marcaron el empate y fueron por más. Si Perú no se metía en el Mundial no hubiera sido menos. Peleó hasta el final, hizo una buena Copa América. Los proyectos no se pueden tirar así por así, este equipo tiene la personalidad del técnico”.

Por eso también valora la imagen de Claudio Pizarro, un ícono en el fútbol en Europa. “Es injusto echarle la culpa de todo porque un equipo es su estrella más los 20 convocados. Que un jugador sirva como embajador de todo un país a veces es más importante que clasificar a una Copa del Mundo. Pizarro, para el fútbol peruano, va más allá de las Eliminatorias”, sentencia.

—Los datos y el fútbol—

Para quien puede soltar un dato minuto a minuto durante un partido, las estadísticas siguen siendo eso, números. “Afortunadamente, el fútbol es mucho más que números. Ayuda a valorar o posicionar a un jugador, pero no se puede medir la tranquilidad que te da que Iniesta tenga el balón. Andrés para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol español pero tiene números horribles. No es goleador, no es pasador. ¿Eso lo hace un mal jugador? No. Hay jugadores que escapan a eso y tienen una influencia e inteligencia que es difícil de medir”, asegura.

Rueda el balón y cada cosa que sucede es bien matizada por los datos de MisterChip. Que nos siga sorprendiendo