El Mundial Qatar 2022 ingresó en su recta final. Y, en esta etapa de semifinales, una de las llaves más atractivas es la de Croacia vs. Argentina. Luka Modric, capitán del conjunto europeo, se animó a dar su opinión sobre Lionel Messi y el conjunto albiceleste.

“A Lionel Messi lo veo muy bien. Argentina está jugando bien, pero no hay miedo. Hay respeto, pero el miedo en el fútbol no existe”, señaló el volante del Real Madrid para El Chiringuito.

Asimismo, Modric comparó el carácter de su selección con el de su club. El mediocampista aseguró que tienen el mismo ADNI. “Sí, seguro. Se puede decir que sí porque el Madrid también tiene el ADN de ir hasta el final y de nunca rendirse. Hemos creado un carácter diferente”.

Por último, el exTottenham mencionó que su sueño es retirarse con la camiseta del Real Madrid. “Estoy concentrado en el Mundial y ya veremos qué pasará, aunque va a pasar lo que tiene que pasar. No estoy preocupado. Claro que me gustaría retirarme en el Real Madrid, pero no se puede decir nada al 100%. Es un sueño para mí”.

¿Cuándo juegan Croacia vs. Argentina?

La selección de Croacia jugará ante Argentina este martes 13 de diciembre por las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El ganador de este duelo jugará la gran final ante el vencedor del Marruecos vs. Francia.