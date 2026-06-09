“El fútbol actual es más organizado, pero hay menos creatividad”: La dura advertencia del francés Alain Giresse, campeón de Europa, a días del Mundial 2026

Hablar de Alain Giresse es referirse a una de las grandes leyendas del fútbol francés. Integrante del histórico “cuadrado mágico” junto a Michel Platini, Jean Tigana y Luis Fernández; el exmediocampista disputó los Mundiales de 1982 y 1986, además de conquistar la Eurocopa de 1984 con la selección de Francia. Su talento, visión de juego y liderazgo lo convirtieron en una de las figuras más destacadas de su generación.

A pocos días del inicio de una nueva Copa del Mundo, Giresse analiza la evolución del fútbol internacional, las posibilidades de Francia en la lucha por el título, el reciente éxito del PSG en la Champions League y el legado que dejarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando decidan poner fin a sus carreras. En esta conversación, el exfutbolista también recuerda algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y comparte su visión sobre el presente y futuro del fútbol mundial.

—¿Cuál es tu análisis sobre la evolución del fútbol de cara al Mundial 2026?

El fútbol se ha vuelto muy organizado últimamente, los equipos demuestran rigor y disciplina en su juego. Por eso hay menos creatividad. Faltan jugadores altamente técnicos capaces de cambiar el rumbo de un partido.

Alain Giresse 🎂💙 (2 August 1952) 🇫🇷



The heartbeat of France’s golden midfield ‘80s. Small in size, huge in impact. A Euro84 champion and part of the legendary “Carré Magique”



A one-club legend at heart with Bordeaux, before a final chapter at Marseille pic.twitter.com/bevgDNpGZt — Nostalgoalogy (@Nostalgoalogy) August 2, 2025

—¿Qué diferencia a un equipo campeón del mundo de otros aspirantes?

Ser campeón del mundo significa que se dan todas las condiciones para ganar el título. Organización general, preparación del equipo, decisiones tácticas, calidad de los jugadores, compromiso con el equipo y el éxito necesario.

—¿Francia es el favorito a ganar el Mundial?

Francia está entre las favoritas, eso es innegable.

—¿Cuáles son las fortalezas de la actual selección francesa que te hacen ser optimista antes del torneo?

Francia tiene una plantilla de calidad. Los jugadores militan en los clubes europeos más importantes y, por lo tanto, tienen experiencia al más alto nivel. Su punto fuerte es el ataque.

—El PSG ganó recientemente la Champions League por segunda edición seguida. ¿Qué representa este éxito para el club y para el fútbol francés?

El Paris Saint-Germain representa el orgullo del fútbol francés. Para el club, significa reconocimiento internacional.

PSG campeón de la UEFA Champions League. Sumó su segunda 'Orejona' consecutiva. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

—Durante años, el PSG ha sido criticado por su incapacidad para conquistar Europa. ¿Crees que este título cambia definitivamente la importancia histórica del club?

Este título sitúa al PSG entre los clubes de élite. Actualmente, domina el fútbol europeo.

—Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugarán su último Mundial. ¿Qué representa para el fútbol que esté cerca el retiro de las dos leyendas?

Estos son dos jugadores excepcionales que dominaron el fútbol mundial. Se les echará de menos y será difícil encontrar sustitutos.

—¿Qué equipo podría ser la gran sorpresa de este Mundial?

Siempre es complicado predecir qué equipo dará la sorpresa en este Mundial. El fútbol no es una ciencia exacta.

Francia debutará en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Senegal el martes 16 de junio. (Foto: Getty Images) / Sandra Ruhaut

—Además de Francia, ¿qué otros equipos crees que tienen lo necesario para ganar el título?

Podría haber un equipo que no sea uno de los ocho países que ya han ganado la Copa del Mundo.

—Formaste parte del famoso “cuadrado mágico” francés. ¿Ves algún equipo hoy en día cuyo mediocampo domine los partidos tanto como lo hacía tu generación?

España tiene un mediocampo muy técnico y creativo que marca el ritmo del juego español.

—¿Cuál es tu recuerdo más entrañable de los Mundiales de 1982 y 1986?

El Mundial sigue siendo un gran recuerdo porque nos sorprendió mucho nuestro rendimiento, que no era esperado. En 1984, fuimos campeones de Europa y estábamos entre los favoritos; además, terminamos terceros, lo cual sigue siendo un muy buen resultado. Aquí están mis respuestas.

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