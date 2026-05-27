Cómo era Messi antes de ser Messi: el adolescente que leía la biblia, veía el Chavo, jugaba handball y su anécdota favorita era su viaje a Lima

Probablemente, lo que Lionel Messi más recuerde de su estadía en Lima con ocho años sea el sabor de los helados Donitos. Según le contó a este Diario hace un año el periodista Joel Ochoa, entonces jefe de prensa de Cantolao, el verano de 1996 que la ahora leyenda del fútbol vivió entre Lima, Miraflores y Callao, se caracterizó por goles y helados. ¿Pero qué más hacía Messi a la edad en que el común de los chicos juega sin preocupaciones?

Billiken fue una revista de corte infantil que se publicó en Argentina hasta el 2020. Hoy la revista se ha convertido en un portal digital y sigue publicando historias sobre Messi. Pero hay una muy reveladora, publicada en agosto del 2005, hace 21 años, en la que entrevista a Lionel Messi.

¿Qué se puede escribir/decir sobre un deportista universal que no se haya dicho ya antes? Posiblemente no mucho. Pero hurgar en la memoria detallada por los archivos a veces ayuda.

En agosto del 2005 Messi tenía 18 años, era su primer año sin colegio y ya evidenciaba rastros de ser un fuera de serie con la pelota. Ya era jugador del Barcelona, aún con granos producto del acné en la cara y esa personalidad tímida que hoy, más de dos décadas después, controla mejor frente a las cámaras que lo buscan siempre por su condición de ídolo.

¿Qué hacía Messi a los 18 cuando no jugaba al fútbol? Jugaba PlayStation con su ídolo Ronaldinho. “Messi siempre fue muy tímido, pero un grandísimo futbolista. Vivíamos en la misma calle y tenía una muy buena relación con él y con su familia. Incluso en ese momento sabía que era mejor jugador que yo”, contó el astro brasileño en una entrevista del 2015.

Messi, en el 2005, cuanta lo que más le gustaba de chico.

¿Y Messi? “Con Ronaldinho jugamos en las concentraciones, pero no mucho, tenemos poco tiempo”, confesaba en la revista. Y cuando no había videojuegos, se relajaba con música. “Quizá algo de rock, pero lo que más me gusta es la cumbia”, contaba.

Ese gusto musical lo desarrollaría con el pasar de los años. Tanto que en Perú se hizo conocido el dúo La T y la M, agrupación que llegó a tocar el día que el Inter Miami vino a Lima a jugar con Universitario a inicios del 2025. El dueto de cumbia es el preferido de Messi en la actualidad, pero no ha sido el único.

Eso sí, su otro gusto musical aterriza en el reggae. “Me gusta mucho la canción “Hijo” de Los Cafres por lo que dice y lo que cuenta", reveló Messi en el 2014.

La televisión y Messi

En enero pasado, en una entrevista con Luzu TV de Argentina, Messi reveló que mira muy poca televisión, pero cuando lo hace suele buscar programas de entretenimiento para relajarse. También ve MasterChef Celebrity porque a Antonella Roccuzzo, su esposa, le encanta.

“Me gusta. Soy un poco como mi vieja, me divierte. Yo miro para estar al día nomás, para informarme un poco. Me gusta mirar y creo que lo saqué un poco de mi vieja. A ella le encanta. Le encanta el teatro, es cholula, le encanta todo eso”, contaba.

¿Y qué veía de chico? Tenía dos programas preferidos: El Chavo del 8 y Scooby Doo. ¿Y un ídolo? Desde chico Pablo Aimar.

Primera entrevista de Messi en un diario argentino.

¿Alguna otra curiosidad? La primera vez que salió su nombre en un medio escrito en Argentina fue el 3 de septiembre del 2000 en el diario La Capital. Ahí, en una especie de cuestionario, se le pregunta por un libro y Messi responde: La Biblia. También revela que su segundo deporte favorito era el handball (balón mano).

Con 13 años, Messi aún recordaba su paso por Lima, tanto así que la pone como su anécdota favorita. El viaje lo marcó quizá porque fue su primera salida fuera de Argentina (y porque la pasó mal antes de la final por comer pollo a la brasa). Entonces era jugador de la décima división de Newell’s y jugaba de enganche.

Tres años después, ya como jugador del Barcelona, daría su primera entrevista en televisión en España. Tenía 16 años y empezaba a convertirse en ese jugador de Play Station que todos quieren ser.