El club más mundialista: cómo el City recuperó la corona y por qué el Mundial también se juega en las billeteras

Muchas veces el Mundial no hace más que confirmar tendencias que el fútbol va generando temporada a temporada. Desde un estilo, caso España y el fútbol total del 2010, hasta la reivindicación de las figuras, con Messi finalista 2014 y campeón 2022 o Mbappé con su título en el 2018.

Y en esta edición lo que se confirma es que la Premier es la liga que domina el fútbol mundial. Finalista de la Champions con el Arsenal, campeón de la Europa League con el Aston Villa y de la Conference con el Crystal Palace. A eso se suma que el Manchester City es el club que más jugadores aporta al Mundial.

El City prácticamente representa al mundo. Son 19 jugadores de sus filas que han sido llamados a 12 selecciones que competirán en la Copa del Mundo, desde su natal Inglaterra, la sorprendente Noruega con Haaland, la potencia Francia con Cherki y hasta a la africana Ghana con su último fichaje Semenyo.

1 ¿Quiénes son los convocados del City? Manchester City, 19 Nathan Aké y Tijjani Reinders (Países Bajos), Jérémy Doku (Bélgica), Omar Marmoush (Egipto), Rodri (España), Rayan Cherki (Francia), Erling Haaland (Noruega), Rayan Aït-Nouri (Argelia), Ruben Dias, Bernardo Silva y Matheus Nunes (Portugal), Abdukodir Khusanov (Uzbekistán), Josko Gvardiol y Mateo Kovacic (Croacia), Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guéhi y James Trafford (Inglaterra), Antoine Semenyo (Ghana).

Para Rusia 2018 fue el que más aportó con 16 jugadores, pero para Qatar 2022 fue superado por el Barcelona (17) e igualado por el Bayern (16). Ahora recuperó su lugar.

La FIFA dio a conocer la lista de clubes que más jugadores aportan y el City comanda con un futbolista más que el Bayern, con la gran diferencia de que el cuadro alemán es de los poderosos que más jugadores brindan a la selección de su país, incluido Manuel Neuer, que dejó atrás su renuncia a la ‘Mannschaft’ para jugar el Mundial.

Mientras, los últimos finalistas de la Champions PSG y Arsenal igualan en 16 representantes, con similares características. Francia, que ayer perdió 2-1 ante Ghana, tiene cinco del cuadro parisino, e Inglaterra tiene cuatro de los londinenses.