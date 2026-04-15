El Mundial 2026 todavía no empieza, pero ya enfrenta una controversia que golpea al bolsillo de los hinchas. NJ Transit, la empresa estatal de transporte de Nueva Jersey, evalúa elevar a más de 100 dólares el costo del viaje ida y vuelta en tren hacia el MetLife Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo y donde se jugará la final.

Actualmente, el precio cuesta apenas US$12,90, lo que implica un alza cercana al 775 %. La medida busca cubrir los cerca de US$48 millones que demandará el operativo especial de transporte durante la Copa del Mundo, según reportes citados por medios estadounidenses.

Al respecto, la gobernadora Mikie Sherrill defendió el criterio de que sean los asistentes a los partidos —y no los contribuyentes locales— quienes absorban ese gasto, aunque NJ Transit aclaró que la tarifa aún no está cerrada y sigue en evaluación.

¡Ya están listos! Estos son todos los grupos del Mundial 2026 tras el triunfo inesperado de Irak. (Foto: RPP - Difusión)

El posible aumento ha provocado malestar entre aficionados, autoridades y operadores turísticos, al considerar que encarece de forma excesiva la experiencia mundialista.

Como se sabe, el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, será uno de los epicentros del Mundial 2026 y albergará la final del torneo el 19 de julio. Sin embargo, este incremento amenaza con empañar la fiesta futbolística en una de las sedes más emblemáticas del certamen.