Ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, el mítico Estadio Azteca se prepara para recibir a más de 80 mil espectadores de cara al Mundial tras atravesar distintas remodelaciones en butacas, zonas VIP, vestuarios, entre otras normativas exigidas por la FIFA. Durante la Copa del Mundo será llamado oficialmente “Estadio Ciudad de México”. Este campo, inaugurado en 1966, se convirtió en uno de los estadios más emblemáticos del mundo porque se han disputado dos finales de Mundiales, conciertos, partidos de NFL y eventos históricos del deporte internacional. En 2026 hará historia por convertirse en el primer estadio en inaugurar tres Copas del Mundo. Por ello, la casa de apuestas deportivas online Betsafe da a conocer cinco curiosidades del Estadio Azteca.

La altura es uno de sus grandes desafíos: Ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar en Ciudad de México, el Azteca siempre representó una prueba física para los futbolistas extranjeros. La altura y el ambiente de sus tribunas fueron factores determinantes en numerosos partidos históricos. De hecho, selecciones europeas como Italia e Inglaterra han señalado en distintas Copas del Mundo que jugar allí implica un desgaste físico muy distinto al habitual. Será el primer estadio en inaugurar tres Copas del Mundo: El Estadio Azteca hará historia en 2026 al convertirse en el único en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo: México 1970, México 1986 y ahora el Mundial 2026. Ningún otro estadio ha logrado semejante marca, lo que reafirma su estatus como uno de los templos más importantes del fútbol mundial. Tiene una transformación millonaria para el Mundial 2026: Desde 2024, el estadio está en remodelación para adaptarse a los estándares exigidos por FIFA. Las obras incluyen césped híbrido, miles de metros cuadrados de pantallas LED, conectividad WIFI 6 con 1200 antenas, 270 cámaras de seguridad, vestidores nuevos y butacas totalmente renovadas. La inversión supera los 3 mil millones de pesos mexicanos y su reapertura oficial quedó programada para este año. Fue escenario de momentos icónicos del fútbol: En su cancha se marcaron se vivieron momentos inolvidables como “La Mano de Dios” y el célebre “Gol del Siglo”, considerados dos de los instantes más recordados de todos los tiempos. Además, el recinto vio brillar a leyendas como Pelé y Diego Maradona. Ha recibido a distintas estrellas: Aunque el fútbol es su esencia, el Azteca también ha sido escenario de eventos históricos para otros deportes y espectáculos. Allí se jugaron partidos de la NFL y se presentaron artistas internacionales como Michael Jackson, U2 y Shakira. Incluso, en 1993 recibió más de 130 mil personas para la pelea de box entre Julio César Chávez y Greg Haugen, una de las mayores asistencias registradas en el ámbito deportivo.

El Azteca al día.

-Ya colocan el brandeo de FIFA y el Mundial con mantas en la zona alta.

-Casi han terminado de colocar las butacas negras en la lateral 100.

-En el estacionamiento siguen construyendo las zonas hospitality. pic.twitter.com/co8t1Ki9B6 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) May 20, 2026

A pocas semanas de comenzar el Mundial, el estadio mexicano apunta nuevamente a convertirse en el epicentro del fútbol. Para los hinchas que viajen desde el centro de Ciudad de México, una de las formas más recomendadas de llegar es utilizar la Línea 2 del Metro hasta la estación Tasqueña y luego conectar con el tren ligero rumbo a la estación “Estadio Azteca”, ubicada a pocos minutos caminando.

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