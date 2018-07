El diario alemán "Bild" señaló que los integrantes del equipo de Rusia esnifaron amoniaco durante los partidos ante España y Croacia, correspondientes a los octavos y cuartos de final de la Copa del Mundo 2018.



La grave acusación llegó luego de que el prestigioso periódico teutón "Süddeutsche Zeitung" realizará un informe donde señalara que uno de los suplentes de Rusia respiró un poco de amoniaco de un pequeño trozo de algodón.



La propia federación de Rusia confirmó tal versión al tabloide muniqués. En base a ello, "Bild" siguió de cerca el accionar de los deportistas locales contra Croacia y descubrió que todos se tocaban constantemente la nariz en el terreno de juego.



Es más, Aleksandr Golovin, una de las estrellas de Rusia durante la Copa del Mundo 2018, fue captado sacándose un pedazo de algodón de los orificios de la nariz. Al parecer respiraba esta cuestionada sustancia durante el encuentro.

La polémica fotografía publicada por "Bild" en su versión de hoy. (Foto: captura de pantalla)



Paulino Granero, preparador físico de Rusia, no negó las acusaciones del rotativo alemán. Hasta defendido el uso de este compuesto. "No hay nada que demuestre que el amonio mejore el rendimiento, no es una sustancia prohibida".



Y eso es cierto: el amoniaco no está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. Situación bastante extraña, porque el amonio beneficia a la respiración y le da cierta mejora al rendimiento físico durante alguna actividad deportiva.



En relación al tema de los polémicos algodones, Granero enfatizó que no había amoniaco. Por lo que la teoría instaurada por "Bild" ha quedado desbaratada. Pero quizás no del todo.



"Lo de los algodones es una tradición que está instaurada desde hace muchos años. Han corrido por fuerza, por voluntad y por su gente", sentenció en diálogo con la Cadena Cope.