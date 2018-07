Mundial | Courtois aclaró polémica con el arquero de Inglaterra: "Nunca me burlé de Pickford"

Una de las grandes polémicas en este Mundial Rusia 2018 fueron las declaraciones de Thibaut Courtois sobre el arquero Jordan Pickford. Tras el triunfo de Bélgica por 1-0 sobre Inglaterra en la última fecha del Grupo G, el arquero del Chelsea tuvo un comentario sobre el gol que marcó Januzaj.

"Yo sí que hubiese parado el disparo de Januzaj, pero él (Pickford) es diez centímetros más bajo que yo", comentó en su día el guardameta.

Luego de algunos días, Courtois salió a aclarar que jamás se quiso burlar de su colega. Luego del gran triunfo de Bélgica sobre Brasil por 2-1, el arquero se dio un tiempo para intentar poner paños fríos a la situación.

"Nunca me burlé de su altura, quiero dejarlo claro, porque nunca me burlaría de la altura de un portero. Creo que es un gran portero. Sólo dije eso, que habría salvado el gol porque tengo quince centímetros más de altura, pero nunca me burlé de su altura. Quiero dejarlo claro", dijo Courtois.