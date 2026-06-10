Cinco libros para entender por qué el Mundial es el evento más grande en la historia del deporte y cómo se pueden comprar en el Perú

El Mundial no empieza con el pitazo inicial. Empieza mucho antes: en la memoria, en la nostalgia y, a veces, en las páginas de un libro. A medida que se acerca la cita de 2026 -la primera organizada de manera conjunta por tres países-, también crece el interés por entender qué hace tan especial a este torneo que se reinventa cada cuatro años y en este, con 48 selecciones por primera vez, sigue siendo el evento más importante en la historia del deporte.

Porque el fútbol no solo se juega: también se cuenta. Y hay historias que, sin balón de por medio, ayudan a entender por qué un gol puede ser un país entero celebrando o una herida que dura décadas.

A continuación te presentamos cinco libros que funcionan como antesala literaria del próximo Mundial.

Historias insólitas de los mundiales de fútbol

Autor: Luciano Wernicke

En “Historias insólitas de los mundiales de fútbol”, el periodista Luciano Wernicke reúne esas pequeñas grandes rarezas que el fútbol suele esconder entre líneas.

Desde partidos que se jugaron en medio de tensiones políticas hasta episodios absurdos protagonizados por árbitros o selecciones, el libro se convierte en un catálogo de lo inesperado. Es, en esencia, una forma de recordar que los Mundiales no solo se explican por los campeones, sino también por sus extravagancias.

En el Perú, puede adquirirse en formato físico a través de Planeta de Libros o en versión digital mediante la tienda de Crisol, lo que facilita el acceso inmediato para quienes prefieren leer desde una pantalla.

México 86. Mi Mundial, mi verdad

Autores: Daniel Arcucci, Diego Maradona

Hablar de Mundiales sin mencionar a Diego Maradona es imposible. Pero en México 86. Mi Mundial, mi verdad, el mito se desarma para dejar paso al relato íntimo.

Escrito junto al periodista Daniel Arcucci, el libro repasa la conquista argentina en México 1986 desde la mirada del propio protagonista. No es solo una crónica deportiva: es una confesión, una reconstrucción emocional de uno de los Mundiales más icónicos de la historia.

Disponible en Perú a través de Buscalibre, este título permite revisitar un torneo que sigue marcando la narrativa del fútbol moderno, especialmente en Sudamérica.

La Tercera. Los héroes

Autores: Alejandro Wall y Gastón Edul

Si el pasado explica el presente, entonces La Tercera. Los héroes es clave para entender el último gran capítulo mundialista.

Los periodistas Alejandro Wall y Gastón Edul reconstruyen la conquista de Argentina en Qatar 2022 desde una perspectiva íntima: el vestuario, los márgenes, los protagonistas secundarios.

El libro escapa del relato épico tradicional para centrarse en lo humano. En cómo se construye un equipo campeón más allá de la figura de las estrellas. En Perú, se puede encontrar tanto en Planeta de Libros como en Buscalibre, en formatos accesibles para distintos lectores.

Brasil 50: Retratos del Mundial del Maracanazo

Autor: Toni Padilla

No todos los Mundiales terminan en celebración. Algunos dejan cicatrices imborrables. En Brasil 50: Retratos del Mundial del Maracanazo, el periodista Toni Padilla reconstruye uno de los episodios más dramáticos del fútbol: la derrota de Brasil en el Maracaná frente a Uruguay en 1950.

Más que una simple narración del partido, el libro ofrece un retrato social y cultural del impacto que tuvo aquella caída. Es un recordatorio de que el fútbol puede ser tan devastador como glorioso.

Este título está disponible en Perú mediante Buscalibre, una de las plataformas más utilizadas para importar libros que no siempre se encuentran en librerías locales.

Las 100 personas que cambiaron la historia de los mundiales

Autores: varios

Finalmente, Las 100 personas que cambiaron la historia de los mundiales propone una mirada panorámica: cien protagonistas que moldearon el torneo a lo largo del tiempo.

Desde jugadores hasta entrenadores y dirigentes, el libro funciona como una guía para entender cómo se construye la historia de un Mundial más allá de los resultados. Es ideal para quienes buscan una visión amplia y fragmentada, casi enciclopédica.

En Perú, puede adquirirse a través de Crisol, lo que facilita su acceso en librerías físicas y plataformas digitales.

********