Carolina Salvatore es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en el Perú. Hoy como periodista en Gol Perú y locutora en Radio Oasis, Carolina nos cuenta cómo vive la locura mundialista donde no se pierde ningún partido de Qatar 2022 y analiza cada detalle. Asimismo, cuenta con cábalas muy claras que cumple cada vez que juega Argentina, país donde nació. Sus candidatos para llevarse el título: Brasil y Francia.

- Con la fase de grupos ya terminada, ¿Tu candidato sigue siendo el mismo antes de empezar el torneo?

Mis candidatos antes de que inicie el Mundial eran Brasil y Francia, y creo que no terminan desilusionando en la etapa de grupos, como Argentina que no arrancó tan bien. Ahora sigo pensando que Brasil tiene todos los condimentos para salir campeón, tiene un excelente funcionamiento. Me gusta cómo juegan y sin Neymar han sabido resolver. Son candidatos firmes. Por otro lado, Francia ha demostrado que es un equipo de primera. Así que mis candidatos se mantienen, llegaron como candidatos y los siguen siendo. Creo que es un buen presagio.

- ¿Cuál es el partido que más te ha sorprendido en Qatar 2022?

Hubo tantos partidos que me sorprendieron. He visto los cuatro partidos todos los días. Creo que como una de las grandes sorpresas para todos, por el desarrollo del partido me inclino por el primer partido de Argentina con Arabia Saudita. Después se entiende un poco que fue un partido muy trabajado y pensado por el equipo árabe, que venían entrenando hace tres meses y Argentina no lo definió en el primer tiempo cuando pudo hacerlo. Sin dudas fue una sorpresa porque había mucha expectativa porque Argentina llegaba como el gran favorito para muchos.

- ¿Cuál es tu opinión sobre el mundial que están haciendo Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé?

Creo que Mbappé es hoy el mejor jugador del Mundial, lo viene demostrando con Francia siendo goleador del equipo y por eso son fuertes candidatos. Junto a él definitivamente Messi porque es Messi y tiene la magia.

- ¿Dónde ves el Mundial?

El Mundial lo estoy viendo en mi casa. A excepción de los partidos de Argentina. Uno lo vi en la embajada de Argentina y el otro en la casa de una amiga argentina.

- ¿Tienes alguna cábala mundialista?

Mi cábala mundialista es ver el partido con esta amiga Paula, que no entiende nada de fútbol pero que le gusta el Mundial. Le di mi camiseta para que se la ponga, la del 2014 que tiene el nombre del Messi y que la use mientras estaba como reportera ese año acá para el Mundial. Como ese partido Argentina ganó, al siguiente partido fue lo mismo y ahora el sábado lo veré con ella también. Ella es como mi cábala. Mi otra cábala es no ponerme nada de Argentina y no decir que va a salir campeón.

- ¿Cuál es el primer mundial que recuerdas o el que viste primero?

Tengo flashes de Mundiales que recuerdo. Yo vengo de una familia donde el fútbol no era tan importante como el automovilismo. Mi papá es muy de los autos y en Argentina se consume mucho el turismo de carretera. El fútbol no era el prinicipal deporte en casa pero si los Mundiales. Me acuerdo algunas cosas del Italia 90, de la final que estaba en casa de mi abuela, que mi papá compró banderitas para alentar. Aunque perdimos, primero mi papá dijo que no había nada que celebrar, pero cuando salimos a la calle había gente celebrando, y estábamos chicos con mi hermano. Me acuerdo de esa escena, que había emoción. Un Mundial que pude disfrutar diría que cuando estaba más grande. Incluso estos últimos que los veo con esa mirada profesional, que no se si ya los llegas a disfrutar porque tienes que verlos con ojo crítico.

- ¿Qué tanto impacto causó en ti?

No sé si el Mundial o el recuerdo de esos Mundiales me impactaron. Lo mío fue un poco raro. Cuando tú naces en Argentina ya tienes un equipo asignado, naces con una camiseta de un club que te pone tu familia. En mi casa no sé cuando fue el despertar del fútbol porque no era una familia futbolera, aunque si vivíamos los clásicos porque mi mamá y mi hermano son de River y mi papá y yo de Boca. No tengo un Mundial que me haya marcado siento que soy futbolera desde que nací, me escapaba para ver fútbol. Esos son mis recuerdos.

- ¿El mundial te paraliza realmente?

Me recontra paraliza el Mundial. Yo no hago otra cosa absolutamente nada hasta que termina el último partido del Mundial. Lo hago como un vicio profesional porque miro todos los partidos pero también porque me apasiona.

- ¿Apuestas o juegas alguna polla?

No, no soy de apostar. A veces suelto resultado así en broma pero en lo personal, por una cuestión de cábala incluso, procuro no hacerlo. Sobre todo si juega Argentina.

- ¿Qué falta para que el mundial de fútbol femenino concite esta atención? ¿Se logrará algún día?

Creo que poco a poco la observación del fútbol femenino es mucho más importante. Ya hemos visto estadios llenos en España, Inglaterra, en Europa y aquí también donde la gente apoya al fútbol femenino y se tiene que seguir ese camino.

- ¿Qué opinas de quienes todavía creen que las mujeres no sabemos de fútbol?

Yo siento que no tengo que demostrarle nada a nadie. Si tuviera que demostarle algo a un hombre sentiría que estoy por debajo de su nivel, su capacidad o intelecto. Yo siempre voy a hacer mi trabajo, que me preparo como profesional que soy y brindar lo mejor a la gente y honrar mi profesión. Tenemos que dejar noticia y tendencia porque hay una árbitra en un Mundial de fútbol masculino. Más bien tenemos que ver eso con normalidad.

