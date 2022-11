Que son solo veintidós tipos sudorosos corriendo detrás de un balón es la mentira más grande que se ha tejido alrededor del fútbol en la búsqueda inutil de minimizarlo. En ese rectángulo verde con líneas blancas de 120 metros de largo y 90 de ancho corren los superhéroes de millones de personas que sueñan con un día ser como ellos, o estar a su lado por un segundo. Mucho más en un Mundial en el que son ellos los que llevan sobre sus hombros la alegría -o la tristeza- de toda una nación. Qatar 2022 no es la excepción.

Si el hincha sufre, llora, ríe, se emociona y demás, en las familias de los futbolistas esas emociones se multiplican por cien, mil, millones. Es el entorno cercano el que ve al ser humano después de sacarse los chimpúnes. Lo felicitan y celebran en los triunfos, lo sostienen en las derrotas. Se acomodan a la vida nómada que exige la profesión y la presión que ejerce la fama, muchas veces asfixiante.

En Qatar 2022 no solo hay goles y emociones, también historias emotivas y preocupantes que giran alrededor de los protagonistas: los jugadores. A continuación te contamos cada una de las historias que se han suscitado en la Copa del Mundo. Desde el hijo de Lionel Messi llorando hasta la amenaza que sufrió el entorno cercano de los futbolistas de la selección iraní.

Las lágrimas de Mateo Messi

La derrota ante Arabia Saudita en el debut mundialista fue un golpe duro para Argentina. Para la selección, sus hinchas y, sobre todo, la familia de los jugadores. Uno de los que más sufrió fue Mateo Messi, el segundo hijo de Lionel y Antonela Rocuzzo.

Después del triunfo ante México, Leo, autor de un golazo, confesó que su celebración fue con dedicación especial para su familia. “Ellos acompañan, sufren mucho. Mis hijos estaban mal después del primer partido perdido. Mateo se fue llorando, haciendo cuentas. Hoy fue un desahogo para todos”, explicó.

El astro argentino también se quitó una mochila tras la victoria. “Era un partido muy complicado para levantarnos porque México juega bien, tiene un gran técnico y maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como teníamos que jugarlo, con mucha intensidad. Y en el segundo, cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser lo que somos nosotros. Había que ganar para acomodarnos”, agregó.

Leo siempre ha sido muy pegado a su familia. Y ellos a él. Sufrieron cuando le iba mal con la selección -¿Por qué te matan en Argentina, papi?, le preguntaba uno de sus hijos- y ahora celebran sus triunfos. Fueron ellos a los que el crack del PSG llamó en medio de la cancha para enseñarles la medalla de campeón de América que había ganado tras vencer a Brasil . Esa tierna imagen de Messi con el celular mostrándoles orgulloso su logro como si no hubiera ganado decenas de títulos antes.

¿Y tus hijos, Leo? ¿Cómo lo están viviendo?



"Mateo después del primer partido se fue llorando de la cancha. Thiago haciendo cuentas, explicándole que si ganábamos los dos partidos estábamos clasificados".#QATARenDEPORTV | #Qatar2022 pic.twitter.com/3qOqnM3Pu5 — DEPORTV (@canaldeportv) November 26, 2022

A kilómetros de distancia, pero con Cristiano

A diferencia de la familia de Messi que está en Qatar, Cristiano Ronaldo tiene a Georgina Rodríguez y sus hijos en Manchester, Inglaterra. Según medios europeos, la modelo argentina estaría cumpliendo con diferentes compromisos profesionales por lo que no está en el Mundial acompañando a su amado.

Pero que no esté cerca no significa que no le muestre su apoyo. Hoy, con las redes sociales, parece no existir distancia entre dos personas que se aman. El último jueves, Cristiano debutó en la Copa del Mundo 2022 anotando un gol de penal en la victoria ante Ghana, lo que lo convirtió en el único jugador hasta el momento en marcar en cinco mundiales diferentes. Y Georgina no dudó en celebrarlo.

La argentina compartió una historia en su Instagram con el mensaje: ¡”Vamos, campeón!”, festejando así los triunfos de Cristiano Ronaldo que este lunes consiguió la clasificación a octavos de final con Portugal tras vencer 2-0 a Uruguay.

La famosa también dedicaba a su pareja a comienzos de semana un cariñoso mensaje. “¡Muy orgullosa de ti! Estás haciendo vibrar al mundo. Que Dios siga iluminando tu camino y entregándote todo lo que mereces. Te amamos”, comentó. Estas palabras se produjeron cuando CR7 apareció por sorpresa en las inmensas pantallas de Times Square (Nueva York) para presentar su figura de cera, expuesta a partir de ahora en el museo Madame Tussauds de la Gran Manzana junto a las de otras estrellas.

Por el momento se desconoce si Georgina Rodríguez viajará a Qatar para apoyar al padre de sus hijos. Sin embargo, muchos esperan que así sea porque la familia es el motor principal de los futbolistas, más aún de un crack como Cristiano.

Amenazas a los familiares de la selección iraní

El Mundial de la selección de Irán no ha sido solo cuestión de fútbol. Instalado en un mismo grupo con Estados Unidos, país con el que hay grandes diferencias políticas, y llegando al torneo en medio de una crisis que se vivía en el país asiático por las manifestaciones tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, luego de ser detenida por la policía de la moral por infringir las estrictas normas de vestimenta, y el recrudecimiento de la violencia con detenidos y muertos.

En el primer partido, los jugadores decidieron no cantar el himno nacional a modo de protesta. Pero al siguiente cotejo sí lo hicieron. En la previa del choque con Estados Unidos, todo se cargó de tensión. Primero porque Irán exigió a la FIFA la expulsión de Estados Unidos de la Copa del Mundo después de que el USMNT compartiese una imagen en la que muestra la bandera de Irán completamente modificada, en apoyo a los derechos de las mujeres en el país islámico.

Irán consideró la modificación como una violación ante los estatutos de la FIFA y, aunque el máximo organismo del fútbol a nivel mundial aún no se ha pronunciado, Estados Unidos ha rectificado para evitar una posible sanción.

Horas después “CNN” informó que las familias de los jugadores iraníes habían sido amenazadas con acabar en prisión y ser torturadas si ellos no “se comportaban” en la previa del encuentro con el combinado norteamericano. Y según publicó la periodista del mismo medio en sus redes sociales, Natasha Bertrand, decenas de oficiales del IRGC habrían sido reclutados para monitorear a los jugadores iraníes, a quienes no se les permite mezclarse fuera del equipo o reunirse con extranjeros.

Vinícius, un sueño hecho realidad

Es crack en el Real Madrid, tiene una Champions en un lugar especial de su vitrina personal, pero Vinícius Junior nunca había jugado un Mundial de fútbol. Siempre lo vio por televisión. Por eso, Qatar 2022 significa mucho para el delantero. Para él y sus familiares.

En la victoria de Brasil (2-0) ante Serbia por la primera fecha del certamen, ‘Vini’ fue titular y jugó hasta los 75 minutos. Desequilibró por su banda, fue una pesadilla para los defensas rivales y mostró esa sonrisa gigantesca a la que nos tiene acostumbrados. Luego fue sustituido por Rodrygo, su amigo y compañero en el Real Madrid que también debutaba en una Copa del Mundo.

El debut de Vinicius hizo feliz a toda su familia y amigos cercanos que lo vieron crecer y lo apoyaron en todo momento. Pero uno de los más emocionados fue Netinho, su hermano, quien no pudo contener las lágrimas al ver en un Mundial al mismo con el que solía jugar cuando eran niños.

“Está pasando una película en mi cabeza que jamás imaginé. Estoy viendo a mi hermano jugar una Copa del Mundo. Dios realiza sueños”, escribió Netinho en su Instagram en una foto en la que salía llorando por su hermano.

Las lágrimas del hermano de @vinijr cuando Vinícius saltó al campo. 💔😢pic.twitter.com/BaynrssroH — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) November 26, 2022

