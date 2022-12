El Mundial Qatar 2022 está a punto de consumarse. Francia y Argentina definirán al campeón el domingo y, después de eso, habrá que esperar cuatro años nuevamente para vivir una nueva cita mundialista.

Mientras tanto, esta edición, como de costumbre, no ha dejado de ser especial para muchos por lo que ha significado, por las anécdotas que se han experimentado en el transcurso y también por las distintas frases que ha dejado.

Ya desde un inicio, Gianni Infantino daba la pauta de lo que nos iba a deparar este Mundial en cuestión comunicativa. Un enunciado tan peculiar como polémico del presidente de la FIFA levantó el telón de Qatar 2022, un Mundial que se llenó de frases bastante particulares.

Ya con el final a la vista, repasamos 15 frases que de alguna forma retratan -o resumen- lo que ha sido este Mundial hasta la fecha. Lionel Messi es el mayor protagonista de este recopilatorio.

1 Gianni Infantino, presidente de la FIFA "Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante" ¿Demagogia? El presidente de la FIFA y su frase antes de dar comienzo al Mundial, respondiendo así las críticas que recibió por la organización del torneo en Qatar.

2 Hervé Renard, DT de Arabia Saudita "¿Qué estamos haciendo? ¿Esta es nuestra manera de presionar? ¿Qué quieren: sacarse una foto con Messi?" El entrenador de Arabia Saudita arengando a sus jugadores para cambiar la situación de un partido que lucía totalmente desastroso antes del entretiempo. Sus palabras sirvieron en el complemento: su equipo dio el batacazo al remontar el marcador a su favor (2-1) y no permitir que Messi meta más goles.

3 Lionel Scaloni, entrenador de Argentina "Si Messi no me lo pide, yo no lo saco. Eso seguro" Posteriormente al triunfo de Argentina sobre Polonia (2-0), a Lionel Scaloni le preguntaron si pensó sustituir a Messi para cuidar su físico. Pero eso no depende de él.

4 Luis Enrique, exDT de España “¿Hemos estado tres minutos eliminados? ¿Por qué? ¿Costa Rica estuvo ganando a Alemania? ¿Ah sí? Pues, fantástico. No lo sabía. No lo sabía porque estaba concentrado en nuestro partido. Si me hubiera enterado, me habría dado un infarto” Durante tres minutos, España estaba quedando fuera del Mundial por una sorprendente victoria de Costa Rica sobre Alemania, pero Luis Enrique no lo sabía. Él, asegura, estaba concentrado en su partido contra Japón, que perdió (2-1). Afortunadamente, los españoles lograron pasar de ronda luego de que finalmente los alemanes hayan logrado ganar su partido frente a los 'ticos'.

5 'Papu' Gómez “Con otro peluquero y un cirujano plástico puede ser eh, no para desmerecer al ‘peluca’. Uno o dos retoquecitos y en tres días estoy espectacular” En una videollamada durante Qatar 2022, el 'Kun' Agüero se sorprendió por el nuevo corte del 'Papu' Gómez, quien le reveló que quería lucir el mismo look de David Beckham, pero no le salió tan bien como hubiese querido.

6 Didier Deschamps, DT de Francia "Kylian tiene esa capacidad de resolver muchos problemas” El entrenador francés elogió así a su principal estrella tras darle el triunfo sobre Polonia en los octavos de final (3-1). Mbappé ha sido clave durante todo el torneo para llegar a la final.

7 Jan Vertonghen “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante. Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza, cosas que no debería decir fuera del vestuario" Con mucha ironía, el defensor belga explotó contra su capitán, Kevin de Bruyne, quien a inicios del Mundial dijo que no ve a Bélgica como candidata porque la plantilla ya envejeció. Los problemas internos sentenciaron a Bélgica a ser eliminado en fase de grupos.

8 Louis van Gaal, DT de Países Bajos “En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 Messi no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha” El entrenador neerlandés calentó la previa de los cuartos de final entre Países Bajos y Argentino. Van Gaal casi siempre se ha mostrado como un detractor de Lionel Messi y esta vez no fue la excepción. Sus palabras, posteriormente, le costaron caro.

9 Lionel Messi "Van Gaal vende que quiere jugar bien al fútbol y tira pelotazos nomás” Lionel Messi, caliente tras el partido ante Países Bajos, no dudó en criticar a uno de sus mayores detractores en el fútbol.

10 Lionel Messi “Qué mirás, bobo. Andá, andá pa’ allá, bobo” Messi se recalentó en zona mixta. Mientras un periodista le hacía una pregunta, el crack argentino se dirigió a Wout Weghorst, con quien tuvo varios encontrones durante el partido, y lo llamó "bobo".

11 Walid Regragui, DT de Marruecos "¿Un 70% de posesión para tirar dos veces a puerta? Le voy a decir a Infantino que dé un punto a los equipos que superen el 60% de posesión. Estamos aquí para ganar, no para tener la posesión. Se habla del tiki taka, cuando tienes a jugadores que pueden está bien. Ya sé que los europeos critican nuestro juego. Tenemos que ganar por África, por los países que están evolucionando. No hay un solo estilo” Un pequeño recado para Luis Enrique; un pequeño dardo para el Tiki Taka español. El entrenador de Marruecos defendiendo su estilo de juego en conferencia de prensa.

12 Cristiano Ronaldo "No vale la pena reaccionar en caliente. Sólo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante" Se le criticó muchísimo a Cristiano Ronaldo durante el Mundial, pero él se despidió con estas palabras, disipando cualquier duda sobre su entrega por Portugal. Su último baile duró hasta los cuartos de final.

13 Neymar “Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te apoyaré. Tuvimos momentos hermosos, pero también tuvimos momentos que nos dolieron mucho y este último nos dolerá por mucho tiempo. Merecías ser coronado con esa copa, todos lo merecíamos por todo lo que hicimos y por todo lo que entregamos para tratar de lograr nuestro mayor sueño. Pero Dios no lo quiso así, paciencia. ¡Dios nos ha dado todo!” Neymar, tras la eliminación de Brasil en cuartos de final, se despide de un entrenador que le marcó mucho en una carta muy especial que le escribió en sus redes sociales.

14 Walid Regragui, DT de Marruecos "Lo más importante es haber dado una buena imagen. Haber mostrado al mundo que el fútbol marroquí existe, que tenemos una gran afición. Para alcanzar el nivel más alto, para optar a ganar un Mundial, habrá que seguir trabajando, pero no estamos muy lejos" La mente maestra de Marruecos, la sensación del Mundial. El equipo africano sorprendió a todos, hizo historia y puso contra las cuerdas a la vigente campeona Francia, pero no pudo llegar a la final. De todas forma, se retiran con la frente en alto.