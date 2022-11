En gran parte, el no contar con Italia en la Copa del Mundo Qatar 2022 se debe a Suiza. Los helvéticos terminaron primeros en el Grupo C y mandaron al repechaje a la Azurri. La selección conducida por Murat Yakin no perdió ningún partido en las clasificatorias europeas y fue el equipo que menos goles (2) recibió. Esta gran campaña fue ratificada en su debut mundialista ante Camerún. Mostrando solvencia defensiva y siendo eficaces en ataque derrotaron 1-0 al combinado africano, que sumó su octava derrota consecutiva en la justas mundialistas.

La primera mitad nos regaló un encuentro muy parejo. Suiza fue el primero en tomar el protagonismo, aunque sin terminar de ser profundo. A Camerún le costó asentarse en el campo, pero mostró un juego más directo y peligroso. En ello radica que los únicos tres remates el arco fueron por parte de los ‘Leones Indomable’, que encontraron muy sólido bajo los tres palos a Yann Sommer.

A los diez minutos, Bryan Mbeumo dio el primer aviso para los africanos. Ganó un balón a las espaldas de la defensa helvética y sacó un remate que no pudo encontrar dirección. El arquero del Borussia Monchengladbach bloqueó el disparo, pero dejó el balón servido a Karl Toko Ekambi, quien finalmente terminó echando el esférico por encima del arco.

Tras 45′ sin llevar peligro al arco rival (cero remates al arco), los europeos encontraron el gol apenas a los tres minutos de haber iniciado el complemento. Una jugada que empezó desde su propio campo, y que tuvo 12 pases previos al remate final, terminó rompiendo el cero. Xherdan Shaqiri apareció con toda su calidad para mandar desde la derecha un centro raso preciso, el cual encontró a Breel Embolo. El ‘9′ del Mónaco llegó libre de marca al centro del área chica y no desaprovechó la oportunidad para mandarla a guardar. Eso sí, no gritó el gol por respeto al país que lo vio nacer, viviendo un momento muy emotivo.





El fanático de Eto’o que sentenció a Camerún

Breel Embolo forma parte de la lista de futbolistas que juegan Qatar 2022 con una selección distinta a la tierra en que nacieron. Su caso es aún más especial porque le tocó enfrentar en el debut a una nación donde vivió los primeros cinco años de su vida, específicamente en la ciudad de Yaundé. La separación de sus padres lo llevó a empezar una nueva vida junto a su progenitora en Francia, pero este no sería su último destino. Al poco tiempo armaron una vez más maletas y se mudaron a Basilea, Suiza.

Hizo prácticamente toda su vida en la ciudad de Roger Federer. Sin embargo, nunca se olvidó de donde vino e incluso pasó por su mente defender los colores de la selección que hoy lo sufrió. No fue hasta el 2014 que obtuvo el pasaporte suizo. Finalmente se terminó inclinando por el combinado blanquirrojo, dándose su estreno en marzo del 2015 en un amistoso contra Estados Unidos.

Siempre que el tiempo se lo permite regresa a Camerún para visitar a su familia, en especial a su padre. “En ese país puedo desconectarme, pero también pasarlo bien. Además, para mí es importante no olvidar las diferencias que existen entre los dos lugares”, señaló en una entrevista para el diario suizo Basellandschaftliche Zeitung.

Sus principales ídolos en el fútbol son Ronaldinho y Samuel Eto’o. Este último leyenda del equipo camerunés. No cabe duda que una parte de su juego, sobre todo la potencia en los metros finales guarda similitud con la exfigura del Real Madrid, Barcelona e Inter de Milan, a quien hoy hizo pasar un mal rato durante 90 minutos.

El 24 de noviembre será una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de Embolo. Ante más de 39 mil espectadores que se dieron cita en el Al Janoub Stadium marcó su primer gol en una Copa del Mundo ante el país donde nació y que alberga a toda su familia paterna. Una anotación que no festejó y que seguramente lo llevó a tener sentimientos encontrados.