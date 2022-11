Doha (Qatar), 23/11/2022.- Ritsu Doan (C) of Japan celebrates scoring the equalizer during the FIFA World Cup 2022 group E soccer match between Germany and Japan at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, 23 November 2022. (Mundial de Fútbol, Alemania, Japón, Catar) EFE/EPA/Ronald Wittek

/

Ronald Wittek