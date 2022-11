“Va a ser el mejor Mundial de la historia”, señaló Gianni Infantino durante la conferencia de prensa previa al inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. El presidente de la FIFA alabó mucho la importancia de que el organizador haya construido siete de los ocho estadios que albergan la fiesta mundialista. Estos recintos deportivos no solo se encuentran totalmente equipados con los último de la tecnología, además cuentan con una gran capacidad. Eso último vital para poder tener el mayor número de aficionados en las tribunas durante los 64 partidos del certamen.

La asistencia durante la primera jornada de la fase de grupos fue de 803 003. El partido que convocó más fanaticada fue justamente el que se jugó al final, Brasil ante Serbia. El duelo que tuvo como gran figura a Richarlison logró convocar a 88.103 espectadores. Se disputó en el Estadio de Lusail, el de mayor capacidad para el campeonato, y que fue testigo de la sorpresiva de Argentina a manos de Arabia Saudita. Para el tropiezo de los Albicelestes el público llegó a 88.012, solo 91 espectadores de diferencia con respecto al duelo de la ‘Canarinha’.

Por otro lado, el partido entre Suiza y Camerún es, hasta el momento, el que menos asistentes registró. Solo 39.089 presenciaron la celebración silenciosa de Breel Embolo, en el triunfo de Suiza sobre Camerún. Después le sigue muy cerca la confrontación que sostuvieron México y Polonia, igualdad que tuvo como hecho destacado el penal atajado por Guillermo Ochoa a Robert Lewandowski.

Partido Estadio Asistencia Qatar vs. Ecuador Estadio Al Bait 67372 Países Bajos vs. Senegal Estadio Al Zumama 41721 Inglaterra vs. Iran Estadio Internacional Khalifa 45334 Gales vs. EE.UU Estadio Áhmad bin Ali 43418 Argentina vs. Arabia Saudita Estadio de Lusail 88012 México vs. Polonia Estadio 974 39369 Dinamarca vs. Túnez Estadio de la Ciudad de la Educación 42925 Francia vs. Australia Estadio Al Yanub 40875 Marruecos vs. Croacia Estadio Al Bait 59407 Alemania vs. Japón Estadio Internacional Khalifa 42608 España vs. Costa Rica Estadio Al Zumama 40013 Bélgica vs. Canadá Estadio Áhmad bin Ali 40432 Suiza vs. Camerún Estadio Al Yanub 39089 Uruguay vs. Corea del Sur Estadio de la Ciudad de la Educación 41663 Portugal vs. Ghana Estadio 974 42662 Brasil vs. Serbia Estadio de Lusail 88103

Si hablamos de cuál fue la capacidad en el génesis de Qatar 2022, podemos encontrar que cuatro enfrentamientos tuvieron como mínimo el 98% del aforo. Se prevé que estos valores se mantendrán cada vez que jueguen Argentina, Inglaterra y Brasil. El caso del partido entre Qatar y Ecuador se dio más que todo por ser el primer encuentro del torne y esto atrae a hinchas de diversas nacionalidades.

Partido Procentaje de aforo Argentina vs. Arabia 99% Inglaterra Irán 99% Brasil vs. Serbia 99% Qatar vs. Ecuador 98%

¿Se mete en la historia?

Según la FIFA, Estados Unidos 94, Brasil 2014, Alemania 2006, México 70 y Sudáfrica 2010 son los cinco Mundiales con la mayor tasa promedio de asistentes. Si calculamos los datos que nos arrojó la primera fecha de Qatar 2022, obtenemos un promedio de 50.87 presentes en los 16 juegos. Con este número se intuye que esta Copa del Mundo podría meterse dentro del Top 4.

Copa del Mundo Promedio de asistentes Estados Unidos 1994 68991 Brasil 2014 52762 Alemania 2006 52491 México 1970 50124 Sudáfrica 2010 49669

Es más, la frase inicial de Infantino podría tener mucho más eco si se proyecta que podría ocurrir desde la segunda jornada hasta la final del próximo 18 de diciembre. Para ello, teniendo en cuenta la concurrencia que se ha dado hasta la fecha, se calculó cuánto público se registraría en los 48 partidos que faltan disputarse. Resultado que nos arroja 2 883 000. Esto sumado a los 803.003 que ya se tiene, hacen un total de 3 686 003 concurrentes.

Una vez más volvemos a revisar la data y encontramos que la decimoquinta edición de la Copa del Mundo (EE.UU 94) recibió a 3′567.415 aficionados. Haciendo matemática simples, 118.588 menos que lo calculado para la presente justa mundialista. ¿Qatar será el Mundial con mayor asistencia de la historia?

¿Son números reales?

Toda la información utilizada en el siguiente informe ha sido tomada del portal oficial de la FIFA. Sin embargo, nos nos quedamos solo en números y observamos lo ocurrido en cada juego. El caso más resaltante pasó durante el choque entre Países Bajos y Senegal. Las pantallas del Estadio Al Zumama anunciaron 41 721 asistentes, 94% del aforo total. Cifra que no cuadraba para nada con lo que se apreciaba visualmente. Ese no fue el único caso, el choque entre Argentina y Arabia también tuvo varios claros en las tribunas, pese a estar al 98%. Y así en más encuentros.

El Estadio Al Zumama durante el partido entre Países Bajos y Senegal. (Foto: Reuters)

La explicación sería la siguiente. El máximo ente del fútbol mundial lanza la información de la venta total de las entradas. Esto quiere decir que si vendieron los números que divulgan, pero que los hinchas no pudieron entrar al estadio por uno u otro motivo. Uno de ellos es que la afición local compró las entradas destinadas para ellos, las de la Categoría 4, pero que finalmente desistieron de ir a la cancha. Y el otro sería que la reventa no pudo hacer negocio como antaño, debido a que para entrar a suelo qatarí te piden tener como mínimo una entrada. No se puede llegar al país para buscar una entrada a última hora. Este requisito se levantará a partir de octavos y esto último puede cambia.