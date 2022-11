No se quedó callado. A poco de que la Copa del Mundo 2022 comience, en Europa se han generado constantes críticas hacia Qatar por los trabajadores inmigrantes y los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales. Ante ello, Gianni Infantino decidió salir a defender al país organizador y tildó de “hipócritas” a todos aquellos que reprueban las acciones de Catar.

“Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”, sostuvo el presidente de la FIFA al principio de su discurso, en el que también denunció las lecciones de “doble moral” recibidas en las últimas semanas.

“Las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”, insistió antes de responder a las preguntas de los reporteros.

Por otro lado, el dirigente suizo aseguró que la Copa del Mundo organizada en Catar “va a ser el mejor Mundial de la historia”, ya que “los jugadores no llegan en esta ocasión a un mundial al final de la temporada. Sabemos que el 75 por ciento juegan en Europa y cuando juegas un Mundial en junio o julio, sobre todo los mejores, los de la Champions League y ligas mayores, llegan muy cansados”.

“Además hay unos estadios increíbles creados para el Mundial”, agregó el máximo mandatario del fútbol mundial, quien valoró el hecho también de que es una competición “muy compacta, en la que las selecciones no tienen que viajar, solo trasladarse en autobús a los entrenamientos o a los estadios”.