Es un centrodelantero, quizá no con la movilidad de los de ahora, pero tampoco con la escasa sutileza de los de antes. Todo lo contrario. Harry Kane, el ‘9′ de Inglaterra, no solo es un asesino serial de cara al arco, sabe con la pelota. No es ningún negado. Y eso lo demostró en el triunfo por 3-0 ante Gales.

Tras un despeje cerca del área de los jugadores de Gales, el ‘Ciudadano’ Kane recuperó el balón y le dio una asistencia magnífica al ‘motorcito’ Foden para sentenciar el encuentro 2 a 0 y asegurar la presencia inglesa en los octavos de final de Qatar 2022. Los ‘Three Lions’ se quedan con el primer lugar del grupo B, superando a Estados Unidos.

Harry Kane debutó por primera vez con la Selección Absoluta de Inglaterra en el 2015, a los 22 años, ante Lituania en las Eliminatorias para la Eurocopa 2016. El delantero entró para sustituir al histórico Wayne Rooney. Le bastó 79 segundos para anotar el cuarto tanto del partido y el primero para iniciar su idilio con su selección.

Debut y gol, ¿qué más se podía pedir? Más temprano que tarde, Kane recibiría la responsabilidad de liderar a toda una nueva generación, como goleador. 77 partidos después y 51 tantos, Harry Kane está a dos goles de igualar al máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra: Rooney.

Kane fue parte de los ‘Three Lions’ que hace cuatro años, en Rusia, pisaron fuerte con un gran equipo que obtuvo el cuarto lugar del mundo. El delantero jugó seis partidos y anotó seis goles en una excelente presentación en la Copa del Mundo.

En junio de este año, Kane llegó a los 50 tantos con el combinado inglés. De esta manera, se convirtió en el segundo jugador en alcanzar este hito luego de Rooney, y además superó al recordado Bobby Charlton que marcó 49 dianas en su mejor época en los ‘Three Lions’, allá por los sesentas.

Ahora, en Qatar 2022 Harry Kane, con 29 años busca seguir agrandando su leyenda. Con la cinta de capitán en el brazo y la plena confianza de sus compañeros, el futbolista del Tottenham tiene claro que esta es su oportunidad para desfilar en la alfombra de los máximos goleadores de la historia. Kane desea consagrarse con la camiseta de su selección e igualar a su predecesor. Aunque el gol no llegó hoy, su papel dentro del equipo es crucial para consolidar el juego de los ingleses en la cancha. ¡Que vengan los octavos de final!