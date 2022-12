No solo se tratan de apuestas, sino de gustos y de ver historia pura. El Mundial Qatar 2022 entra en su fase final. Este martes y miércoles se juegan las semifinales con el Argentina vs. Croacia y Francia vs. Marruecos y no hay candidatos claros para cada duelo.

Argentina está sólida con el mejor Lionel Messi en los últimos años, Croacia tiene el corazón de Luka Modric a disposición los 120 minutos de juego que pueda durar un partido. Francia tiene individualidades más allá de Kylian Mbappé y Marruecos tiene la entrega todal desde Achraf Hakimi hasta el portero Yassine Bounou o simplemente Bo, no.

Serán dos semifinales de entrega total. Y cada quien definirá a sus favoritos para ver en la gran final del domingo. Solo dos selecciones podrán estar en la gran fiesta y cada uno de las cuatro posibilidades marcará una nueva historia en el mundial.

La fiesta La selección de Argentina se enfrentará en las semifinales de esta Copa del Mundo ante la Croacia de Luka Modric en busca de la tercera estrella de su historia. Cientos de aficionados de la Albiceleste se reunieron en Doha para realizar un espectacular banderazo a poco más de 24 horas para el inicio del encuentro.

Francia vs. Croacia

La final de Rusia 2018 puede repetirse en Qatar 2022. Hace cuatro años se enfrentaron en Moscú con victoria francesa. La historia parece reescribirse, ya que Croacia ha repetido dos capítulos con su pase a semifinales vía penales, tal como pasó hace cuatro años: ante Dinamarca y Rusia antes, y ahora frente a Japón y Brasil. Francia, como en Rusia 2018, superó octavos y cuartos en los 90 minutos a Polonia e Inglaterra.

Los croatas no han cambiado mucho respecto a su último Mundial, sin Rakitic y Mandzukic, pero en el mediocampo sigue la brillantez de Modric y la entrega de Brozovic y Kovacic. De Francia, las variantes obligadas con las bajas de Kanté y Pogba, pero con el talento incontrolable de Mbappé.

De repetirse los protagonistas, se vivirá algo que solo ha pasado una vez en la historia de los mundiales: Argentina vs. Alemania jugaron dos finales consecutivas, en 1986 y 1990, con una victoria por lado.

El Argentina-Alemania es, además, la final más disputada de la historia (1986, 1990 y 2014), mientras el Brasil vs. Italia se vio en dos oportunidades (1970 y 1994). Francia y Croacia pasarían a igualar este último registro.

Lo que sí marcaría esta final es que Francia mantiene su nivel, y Croacia su corazón, por mucho tiempo

Francia vs. Argentina

Quizás no sea un clásico Mundial, pero enfrentaría a dos de los mejores jugadores que ha visto el planeta: de un lado, Lionel Messi, y del otro, quien toma su posta en el fútbol: Kylian Mbappé. Ambos compañeros en el PSG.

Se han enfrentado tres veces en su carrera, y una de ellas ya fue en el Mundial, hace cuatro años con celebración del francés dejando fuera al argentino en octavos de final. Otras dos en el Barza-PSG del 2021, también con pase de los parisinos a la siguiente ronda.

A nivel colectivo, la historia dictará que si se da esta final, una nueva selección pasará a tener tres Copa del Mundo. Argentina y Francia han ganado el Mundial en dos oportunidades. Con cuatro están Alemania e Italia, y el más ganador sigue siendo Brasil con cinco.

Los albicelestes lo hicieron en 1978 y 1986, y desde ahí perdieron las chances de sumar su tercera Copa en las finales de 1990 y el 2014. Para los franceses será la primera oportunidad de tener tres. Ganaron en 1998 y el 2018, pero perdieron la final del 2006.

Por nombre, quizás sea la final más atractiva que pueda tener Qatar. Muchas historias por redescubrir de dos países con mucho bagaje

2 países han conseguido repetir al menos SF en 2 de los últimos 3 Mundiales: Argentina-Croacia.

Mañana se sumarán Francia o Inglaterra.

🇦🇷 lo ha hecho con diferencia de 8 años y camadas claramente diferentes. Para poner en valor a nuestro fútbol, al que a veces le pegamos de más. — VarskySports (@VarskySports) December 9, 2022

Argentina vs. Marruecos

Se suele decir que el Mundial a partir de octavos es la Eurocopa más tres o cuatro países. De darse una final entre argentinos y marroquíes, bien podría quedar de lado este dicho. Si Argentina y Marruecos disputan el título, se tratará de la segunda final en la historia de los mundiales sin europeos en la disputa.

La primera final entre países no europeos fue la del primer Mundial, en Uruguay 1930, cuando la local Uruguay se enfrentó a Argentina, con victoria celeste por 4-2. A aquella primera cita viajaron a Montevideo cuatro selecciones europeas (Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica), mientras hubo siete sudamericanas (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y Bolivia) y dos de Concafac (México y Estados Unidos).

Sorpresa Marruecos clasifica a semifinal de Qatar 2022

Hubo otra definición entre países no europeos y fue en Brasil 1950, cuando Uruguay y Brasil se enfrentaron en el partido decisivo, pero esta no fue una final. Se enfrentaron en el tercer partido del cuadrangular que definía al campeón. Por eso se recuerda que Brasil necesitaba el empate para ser campeón. El marcador final fue 2-1 para Uruguay y con ello el liderato de la fase final y el título de campeón mundial.

En el resto de mundiales, siempre un europeo disputó el título.

Croacia vs. Marruecos

Un nuevo campeón, nuevos rostros de felicidad. Si se da una final entre Croacia y Marruecos, tendremos que los marroquíes superarán su propia historia y se convertirán en los primeros africanos en llegar a la definición de la Copa del Mundo. Croacia igualaría a países como Alemania, Argentina, Brasil, Italia y Países Bajos en llegar a dos finales seguidas.

Lo mejor será ver a un nuevo campeón. Gane quien gane, se tratará de un nuevo ganador de la Copa del Mundo. España fue el último nuevo campeón, cuando en el 2010 levantó por primera vez el trofeo en Sudáfrica.

Fiesta total La fiesta marroquí en Qatar tras el pase a semifinales del Mundial. (Video: @EnMaroc)

Si lo gana Croacia, aumentará la cuenta en favor de Europa en ganadores del Mundial con 13 y Sudamérica quedaría en nueve. Si lo gana Marruecos, será la primera selección que no es de UEFA ni Conmebol en levantar la Copa. África se sumaría a la lista. Además, dejaría a los croatas como los finalistas sin corona; como Países Bajos, que llegó a dos finales seguidas y las perdió (74 y 78, además de perder en el 2010), y Hungría, aunque estos no fueron de forma consecutiva (1934 y 1954).

Se tratará del noveno país en ganar la Copa. Mientras, el perdedor pasará a la lista de países que llegaron a la final y no pudieron celebrar el título máximo.

