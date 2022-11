A lo largo de la historia de la Copa del Mundo han sido veinte los entrenadores que se consagraron campeones. Una lista selecta en la que solo encontramos un nombre que se repite dos veces. Se trata del italiano Vittorio Pozzo, el único estratega bicampeón mundial. El solo hecho de clasificar a un seleccionado para este competición ya es un logro celebrado por millones de habitantes de una nación. Razón por la cual, los 32 DTs que estarán en Qatar 2022 ya registraron su nombre en la historia del balompié mundial.

El país ubicado en el Medio Oriente acogerá a técnicos de distintas nacionalidades, edades, vivencias, experiencias y culturas. Lo que tienen en común, además de su profesión, es la enorme responsabilidad que cargan sobre su espalda. Tienen un mes, unos menos que otros, para ser los mejores directores de orquesta, potenciar y sacar el máximo rendimiento de sus seleccionados en búsqueda de sus objetivos. En algunos casos terminan teniendo el mismo peso que los protagonistas principales (jugadores).

Entrenadores en Qatar 2022

DT País Félix Sánchez Bas Qatar Gustavo Alfaro Ecuador Louis Van Gaal Países Bajos Aliou Cissé Senegal Gareth Southgate Inglaterra Carlos Queiroz Irán Gregg Berhalter Estados Unidos Rob Page Gales Lionel Scaloni Argentina Hervé Renard Arabia Saudita Gerardo Martino México Czesław Michniewicz Polonia Didier Deschamps Francia Graham Arnold Australia Kasper Hjulmand Dinamarca Jalel Kadri Túnez Luis Enrique España Luis Fernando Suárez Costa Rica Hans-Dieter Flick Alemania Hajime Moriyasu Japón Roberto Martínez Bélgica John Herdman Canadá Walid Regragui Marruecos Zlatko Dalić Croacia Tite Brasil Dragan Stojković Serbia Murat Yakin Suiza Rigobert Song Camerún Fernando Santos Portugal Otto Addo Ghana Paulo Bento Corea del Sur Diego Alonso Uruguay

Las nacionalidades que mandan

El 38% de los estrategas son originarios de cinco países. Argentina y España son los que cuentan con mayor representatividad. A diferencia de Rusia 2018, los Albicestes se redujeron en dos entrenadores. Pudieron haber tenido uno más, pero como ya todos sabemos, Ricardo Gareca no pudo cumplir el objetivo de clasificar a la Selección Peruana a Qatar. Como dato anecdótico tenemos que el Grupo C verá frente a frente a dos compatriotas: Lionel Scaloni y Gerardo Martino.

España también suma tres técnicos. Luis Enrique representa a dicha nación, mientras que Roberto Martínez y Félix Sánchez Bas lo harán con Bélgica y Qatar, respectivamente. Con un representante menos se encuentra Inglaterra. Además de Gareth Southgate (Inglaterra), ahora se suma John Herdman y una Canadá que quiere ser la sorpresa.

Por último, Francia sigue contando con Didier Deschamps y Hervé Renard, aunque es último cambio Marruecos por Arabia Saudita. Para el caso de Portugal, Fernando Santos sigue el mando de los lusos y se sumó Paulo Bento a la cabeza de Corea del Sur.

País DTs Argentina Lionel Scaloni (Argentina), Gerardo Martino (México) y Gustavo Alfaro (Ecuador) España Luis Enrique (España), Roberto Martínez (Bélgica) y Félix Sánchez Bas (Qatar) Inglaterra Gareth Southgate (Inglaterra) y John Herdman (Canadá) Francia Didier Deschamps (Francia) y Hervé Renard (Arabia) Portugal Fernando Santos (Portugal) y Paulo Bento (Corea del Sur)

La vieja y nueva escuela

El promedio de edad de los estrategas es de 53 años. Más del 60% ya cumplieron más de 50 abriles en el calendario. Louis van Gaal de Países Bajos lidera la lista de los veteranos con 71 años. Un director técnico que disputará su último Mundial, para el cual no solo tuvo que competir dentro del campo. Y es que en medio de las Clasificatorias Europeas, el exManchester United se sometió a un fuerte tratamiento para combatir el cáncer de prostata. Como siempre venció la adversidad y hoy solo se mentaliza en dar a su país su primer campeonato mundial.

En la otra vereda tenemos los entrenadores que aún no cumplieron los 50 años pero que han demostrado tener los galones suficientes para sentarse a dirgir en una Copa del Mundo. Sobre todo Lionel Scaloni, el más jovén del campeonato. Con sus 44 años, conduce a una de las selecciones favoritas para quedarse con la medalla de oro. Más aún después de ganar la Copa América ante Brasil en el Maracaná. Será su primer Mundial y espera que sea con un título bajo el brazo. Como dato no menor hay que tener en cuenta las edades de los otros entrenadores que salieron campeones con Argentina: César Luis Menotti (39 años) y Carlos Salvador Bilardo (48 años).

Entrenadores más longevos Entrenadores más jóvenes Louis Van Gaal (71 años - Países Bajos) Lionel Scaloni (44 años - Argentina) Carlos Queiroz (69 años - Irán) Rigobert Song (46 años - Camerún) Luis Fernando Suárez (62 años - Costa Rica) Aliou Cissé (46 años - Senegal) Tite (61 años - Brasil) Félix Sánchez Bas (46 años - Qatar) Gustavo Alfaro (60 años - Ecuador) Walid Regragui (47 años - Marruecos)

Millones de pizarra

Según el portal Finance Football, 18 de los 32 entrenadores perciben un sueldo que está por encima del millón de euros al año. El que más gana es Hans-Dieter Flick con los 6.5 millones de euros que desembolsa la Federación Alemana de Fútbol por sus servicios. Superando en 2.65 mill. € lo que recibía su antecesor Joachim Low. Dentro del Top 10 se encuentran dos sudamericanos: Tite (Brasil- 3.6 mill. €) y Lionel Scaloni (Argentina- 2.6 mill. €).

Lo que más llama la atención es encontrar a Luis Enrique en el puesto 16 con apenas 1.15 millones de euros. Esto se debe al recorte salarial del 25% que aceptó hace dos años, como un gesto de gratitud y agradecimiento a la Real Federación Española de Fútbol por devolverle su cargo en 2019.

Top 10 de los entrenadores mejor pagados de Qatar 2022.

DT País que dirige Salario anual Hans-Dieter Flick Alemania 6,5 mill. € Gareth Southgate Inglaterra 5,8 mill. € Didier Deschamps Francia 3,8 mill. € Tite Brasil 3,6 mill. € Louis van Gaal, Países Bajos 2,9 mill. € Gerardo Martino México 2,9 mill. € Lionel Scaloni Argentina 2,6 mill. € Féliz Sánchez Qatar 2,4 mill. € Fernando Santos Portugal 2,25 mill. € Murat Yakin Suiza 1,6 mill. €

Escandalos y nueva lección

En el mundo del fútbol resulta común que la relación entre los técnicos y la prensa sea más que tensa. En este Mundial contamos con personajes que han tenido más de un encontrón con algun periodista o medio de comunicación. El último caso ocurrió hace unos días en la conferencia de prensa de Irán. Carlos Queiroz estalló al ser consultado sobre si sentía identificado dirigiendo a país donde se oprime el derecho a las mujeres. El portugués no se quedo callado y le dijo lo siguiente: “¿Cuánto me pagarás por responder a esa pregunta?, eres de una empresa privada, así que cuánto me pagarás. Habla con tu jefe y al final del mundial puedo darte la respuesta si me haces una buena oferta”. Después dio la conferencia por concluida.

Caliente cruce entre Carlos Queiroz y un periodista de Sky News que le preguntó que sentía representando a Irán en medio de las protestas en el paíspic.twitter.com/m24INpBTST — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) November 16, 2022

Luis Enrique es otros de los personajes habituales en este tipo de fuego cruzado. Tal es así que el mandamás de España ha decidido convertirse en ‘streamer’ durante la Copa del Mundo, donde tendrá un espacio para dialogar e interactucar con los aficionados sin tener intermediarios. Más allá de que todavía tendrá que responder las preguntas de la prensa en las conferencias de prensa, el ibérico ha lanzado su declaratoria de guerra al periodismo tradicional.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

























Gabriel Omar Batistuta supo ser el máximo artillero de la historia de su Selección Argentina, en un equipo donde jugaron nada menos que Maradona, Kempes, Artime, Crespo y otros grandes.