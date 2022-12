Fue un domingo 18 cuando Luka Modric dio sus primeros pases mundialistas. Desde aquel debut ante Japón el 18 de junio del 2006 han pasado 16 años y cinco meses y el croata sigue ordenando el fútbol. Croacia venció 2-1 a Marruecos en el partido por el tercer puesto de Qatar 2022 y Modric celebra en el podio, justo homenaje para un todocampista.





Croacia logró el tercer lugar y se mantiene en el podio de los mundiales, tras el segundo lugar de Rusia 2018. En Qatar 2022 cierran igual, entre los mejores del mundo y con Luka Modric como su gran abanderado.

A sus 37 años, Luka Modric disputó los 7 partidos de Qatar 2022, incluido dos alargues -fue cambiado ante Japón a los 98 y ante Argentina a los 81-. En total disputó 654 minutos. No logró marcar, pero su influencia está en ordenar y proponer el juego de los croatas. Tuvo 230 intentos de ruptura de líneas, con 185 concretados.

Pero lo de Luka Modric va más allá de las estadísticas. Es de esos jugadores que hacen todo en el campo de juego desde su talento y con su corazón. Y lo hace desde hace más de una década.

4 Mundiales

19 partidos

2 goles (en 2018)

1 final (2018)

1 tercer lugar (2022)

1 Balon de Oro Mundial (2018)

“Cuando Croacia 🇭🇷 fue tercera en el Mundial 1998 soñaba con llegar allí", dijo una vez Luka Modric.



No solo lo logró sino que también los llevó a una final. En la historia grande del fútbol mundial. pic.twitter.com/xpzxJzlUYK — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 17, 2022

Historial de Modric

Ya en el 2008 era el deseo del Barcelona. Brillaba en el Dinamo Zagreb con 22 años y varios clubes insistían en su fichaje. Pero no fue catalán porque ya Pep Guardiola contaba con varios mediocampistas. “Con Xavi, Iniesta, Touré y Busquets no se contempló la opción de fichar. Consulté a Boban, el ex del Milan y la selección croata, para que me diera su opinión de amigo y me dijo que sería un futuro crack del fútbol mundial”, contó Bojan Krkic padre, quien trabajaba como scout del cuadro culé.

Fue el Tottenham quien lo fichó por 26 millones de euros en junio del 2008, en ese momento la compra más cara para los Spurs, que iban a jugar la Copa UEFA. Cuatro años después llegó al Real Madrid con 32 años por 35 millones de euros. En Casa Blanca, la historia es harto conocida, con 21 títulos. Se hizo dueño del mediocampo junto a Toni Kroos y Casemiro para levantar 5 Champions.

Así, Luka entra al tiempo extra de su carrera, con un tercer lugar del Mundial, su último mundial. Un jugador que rompió el molde del Balón de Oro entre Messi y Cristiano -lo ganó en el 2018-, y que ha demostrado que no solo los goleadores brillan. Un 10 con alma de 5 y corazón de 8, Modric es el fútbol en sí.

--

