En cada Copa del Mundo siempre hay un equipo revelación. Durante Qatar 2022 ese rótulo se lo ha ganado Marruecos con creces. La escuadra africana se convirtió en el nuevo matagigantes de la competición. Primero lo hizo dejando fuera en la fase de grupos a Bélgica, tercer puesto de Rusia 2018 y número dos del ranking FIFA. Su siguiente víctima fue España (monarca de Sudáfrica 2010) en los octavos de final, logro que los coloca entre los ocho mejores equipos del torneo. Un logro que ya marcó un hito en los anales del balompié marroquí.

Dejando de lado sus bondades defensivas o su excelente eficiencia de contragolpe, este equipo se caracteriza por dos hechos extrafutbolísticos muy llamativos. El primero está relacionado a las raíces de sus 26 futbolistas, dejando en una segunda escala a la juventud del único representante africano en el Mundial 2022.

De los 32 participantes del presente campeonato, los ‘Leones del Atlas’ son la escuadra que cuenta con el mayor número de futbolistas que nacieron fuera del territorio marroquí. Tienen a 14 ‘foráneos’, quienes llegaron a este mundo en países como Francia, España, Canadá, Países Bajos, Italia y Bélgica.

Jugador País de nacimiento Yassine Bounou Canadá Munir Mohamedi España Achraf Hakimi España Sofiane Boufal Francia Amine Harit Francia Roman Saiiss Francia Noussair Mazraoui Países Bajos Sofyan Amrabat Países Bajos Zakaria Aboukhlal Países Bajos Hakim Ziyech Países Bajos Bilial El Khannous Bélgica Selim Amallah Bélgica Ilias Chair Bélgica Bilial El Khannous Italia

Yassine Bounou

La gran estrella en la definición por penales contra España registra en su partida de nacimiento Montreal, Canadá. Su familia es marroquí y migraron hacia el país de la hoja de maple porque su padre consiguió un trabajo como profesor universitario de física. No obstante, la familia del arquero del Sevilla retornó a Casablanca (capital de Marruecos) cuando él tenía tres años. Esto debido a que su madre nunca se se adaptó a tierras norteamericanos.

Su relación con el seleccionado empezó en los conjuntos Sub 20 y Sub 23. El estreno con la absoluta se dio en un duelo preparatorio ante Burkina Fasso. Hasta la fecha acumula 34 juegos en todo tipo de torneos, siendo titular en el 100%.

Yassine Bounou de Marruecos durante la tanda de penales. REUTERS/Pedro Nunes / PEDRO NUNES

Achraf Hakimi

La familia de la estrella de Marruecos forma parte de la lista de migrantes que durante la década de los 90 buscó nuevas oportunidades en suelo español. Su progenitor era vendedor ambulante, mientras que su madre se ganaba la vida limpiando casas. Bajo este contexto, Hakimi llegó a este mundo en Getafe, municipio español de la Comunidad de Madrid.

Tuvo la oportunidad de representar a la ‘Furia Roja’. La Real Federación Española lo tuvo en la mira desde muy joven. Llegó a ser citado por Luis de la Fuente, pero no duró mucho tiempo. Señaló que no se sintió cómodo. El no sentir la cúltura árabe dentro de los vestuarios terminó pesando para no seguir más.

Achraf Hakimi.

Romain Saiss

El hombre que lleva la cinta de capitán en Marruecos nació en la comuna gala de Bourg-de-Péage. Su padre es marroquí, pero por su profesión, el fútbol, tuvo que establecerse en territorio francés. Allí conoció a la que seria la madre del defensor del Besiktas, quien le aporta la sangre del país europeo. Es de los pocos casos donde los dos progenitores no provienes de la nación africana.

Lleva más de una temporada con el ‘Camello Mecánico’. Su primera citación se dio en 2012 bajo la dirección técnica de Rachid Taoussi. Registra más de 50 enfrentamientos (98% de titularatos) y se consolida como el futbolista más experimentado del actual plantel.

Romain Saiss es el capitán de Marruecos en Qatar 2022. (Foto: Agencias)

Sofiane Boufal

Demoró un tiempo para decidirse por la selección que defendería. Francia y Marruecos lo tenían en la mira desde su etapa como jugador juvenil. Nació en París, tierra de su madre, pero su padre lo crió bajo las costumbres marroquíes. Finalmente se terminó inclinando por el elenco rojo.

En 2017 se dio su primer partido con el seleccionado marroquí. Ocurrió en un amistoso ante Países Bajos. Pese al poco tiempo que lleva vistiendo los colores rojo y verde, en Qatar está disputando su segundo Mundial.

Sofiane Boufal es uno de los tres franceses de Marruecos. (Foto: Agencias)

Hakim Ziyech

Nativo de la ciudad neerlandesa de Dordrecht. Integró las selecciones juveniles sub 19 y sub 21 de Países Bajos. Cuabdo le tocó decidirse por el combinado nacional que defendería en la categoría absoluta sorprendió a todos inclinándose por Marruecos. Lo hizo porque es hijo de un matrimonio marroquí, y pese a que no habla árabe ni adquirió las costumbres, siente mucho cariño y respeto por esa bandera.

Debutó con Marruecos cinco meses después de representar a la ‘Naranja Mecánica’ en el Torneo Europeo Sub 21, el cual lo tuvo como una de sus figuras. Jugó dos encuentros y firmó un doblete en la goleada 6-1 ante Escocia.

Hakim Ziyech es de Países Bajos. (Foto: AFP) / MIGUEL MEDINA

Sofyan Amrabat

Aunque fue criado por dos padres migrantes provenientes de Ben Taïeb, Marruecos, el todoterreno de la Fiorentina nació en la localidad neerlandesa de Utecht. Al igual que Ziyech, también tuvo la oportunidad de representar a la ‘Naranja Mecánica’ en su etapa formativa y terminó vinculandose por Marruecos en el nivel superior.

Su hermano mayor Nordin también nació en el país de los tulipanes y escogió jugar por Marruecos. Estuvo presente en el evento de Rusia 2018, compartiendo equipo con Sofyan. Un hecho más que emotivo para la familia Amrabat.

Sofyan Amrabat llegó a este mundo en Utrecht, Países Bajos. (Foto: Agencias)

Juventud divino tesoro

Con 26.3 años de promedio de edad, Marruecos se ubicó como la séptima selección más jóven de Qatar 2022. Ahora, con solo ochos equipos en competencia, quedaron como los más nóveles del torneo. Incluso superando a Inglaterra (26.5 años). Aunque tengan este título, eso no resta que tengan entre sus filas figuras de experiencia en ligas importantes como España, Inglaterra, Francia e Italia.

País Promedio de edad Marruecos 26.3 años Inglaterra 26.5 años Francia 26.6 años Países Bajos 26.6 años Portugal 27.0 años Croacia 27.4 años Argentina 27.8 años Brasil 27.9 años

Sus futbolistas con menos años en el calendario son Bilal El Khannouss (18 años / Genk -Bélgica), Ez Abde (20 años / Osasuna-España), Zakaria Aboukhlal (22 años / Toulouse-Francia), Anass Zaroury (22 años / Burnley-Inglaterra) y Azzedine Ounahi (22 años / Angers-Francia). Cabe destacar que ningun jugador de campo pasa de los 32 años, lo cual nos lleva a calcular que ninguno está jugando su última Copa del Mundo.