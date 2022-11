Mateu Lahoz vuelve a ser el protagonista en el partido entre Qatar y Senegal en la segunda fecha del grupo A. El árbitro español fue foco de miras y críticas por su polémico arbitraje en este encuentro, donde una vez más, fue cuestionado por sus decisiones.

Qatar no solo buscará su primer triunfo en Copas del Mundo, sino también anotar al menos un gol y salir del triste listado de países que aún no han podido marcar en Mundiales de Fútbol: Trinidad y Tobago, Canadá, Indonesia, China y RP Congo.#FIFAWorldCup #Qatar2022 — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) November 25, 2022

Sin duda, su decisión más polémica sucedió durante el primer tiempo, cuando en una falta dentro del área no cobró un claro para los qataríes. A pesar de los reclamos de los anfitriones Lahoz no dudó: para él no hubo falta. Desde el VAR tampoco hubo ningún llamado. Este penal, bastante claro, le hubiese servido a uno de los anfitriones más débiles de la historia de los mundiales.

Luego en el curso del partido, Qatar no se pudo recuperar. Si bien anotó su primer gol en el torneo al que le ha dedicado millones en su organización, fue demolido por los senegales, quienes los liquidaron con un 3-1 inapelable.

No es la primera vez que el español, de 45 años, se roba el show del espectáculo en un partido. Ya en La Liga y la Champions League había sido noticia por su actuación en ambas competiciones. Pese a ello, por increíble que parezca la FIFA le mostró un sólido apoyo a Lahoz al elegirlo como uno de los 36 árbitros elegidos para esta Copa del Mundo.

Para el internacional valenciano Qatar 2022 es segundo Mundial, luego de su aparición en Rusia 2018. El Qatar versus Senegal es su tercer encuentro en una cita mundialista. Hace cuatro años dirigió dos partidos y en otros tres actuó como cuarto colegiado.

La Hoz es el único hombre de negro nacido en España, en Qatar 2022. “Vamos a un Mundial en el que, de 34 personas en mi familia, 33 y medio desean ver otra vez un gol de Iniesta. El medio soy yo, y lo sabemos. Eso es lo honesto. Desde que lleguemos a Doha, vamos a prepararnos para hacer lo mejor posible el partido que nos toque. También vamos a ver los partidos desde fuera para analizarlos y poder mejorar. No solo mejoras con tus errores, sino viendo donde fallan los demás”.

En una entrevista, Lahoz sentó su posición sobre el videoarbitraje: “¿El VAR? Tenemos que mejorar nosotros, que somos los que lo usamos. La gente puede creer que cualquier falta es interpretable. No es que tenga otro reglamento, es que hay acciones que son a criterio del árbitro aunque se aplique el mismo reglamento. Son jugadas discrecionales”. ¿La falta contra Qatar fue una jugada discrecional?