Tiene una fuerte devoción a Harry Kane y está segura que será la estrella de este Mundial. Ornella Palumbo es periodista deportiva y panelista todos los domingos en ‘Todo Fútbol’ a través de la señal de TV Perú. Su pasión por el deporte la llevó a dedicarse a este rubro donde descubrió una infinidad de historias por contar. El Mundial de Rusia 2018 y la clasificación de Perú llenó de emoción como a muchos peruanos. Hoy a puertas de vivir Qatar 2022 espera con ansías la nueva cita mundialista.

- ¿Quién es tu candidato para ganar el Mundial de Qatar 2022? ¿Por qué?

Yo creo que Inglaterra va a dar el golpe. Si bien a algunos no los convence como colectivo, pienso que tiene una combinación de jugadores experimentados junto a jugadores más jóvenes, que en su mayoría tienen el vértigo de la Premier League. Todos los fines de semana juegan a un ritmo que no se puede equiparar con ninguna liga del mundo. Evidentemente tengo mucha expectativa por la participación de Brasil por sus individualidades, por cómo han llegado, como pasaron la Eliminatoria. Y, por otro lado, también por Argentina inevitablemente, por este vínculo latinoamericano que nos acerca a Argentina y a Messi, y porque es uno de los pocos equipos donde si se ve un trabajo colectivo bien asentado.

- ¿Quién será el goleador en Qatar 2022?

En relación a quién es mi candidato yo le pongo la fichita a Harry Kane. Pero todo puede pasar (risas).

- ¿Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé?

Sin dudas Messi, creo que todos tenemos empatía con él y queremos que le vaya bien. Hay que tener en cuenta que, en esta última etapa de su carrera, Messi se ha convertido en un jugador diferente, más mediocampista, más armador de juego y tal vez con menos presencia en el arco que antes.

- ¿Dónde ves el Mundial?

En mi casa, en la tele o en la compu. El primer partido del día hasta en mi cama diría (risas), porque todos los partidos van a ser súper temprano. Seguro tomando desayuno.

- ¿Tienes alguna cábala mundialista?

No la verdad que no. Si estuviera Perú participando sería otra cosa, pero nunca he sido de cábalas.

- ¿Apuestas o juegas alguna polla?

Sí, una polla familiar que tenemos con mi familia y amigos. Así que ya he estado viendo ahí mis pronósticos.

- ¿Cuál es el primer mundial que recuerdas o el que viste primero?

El primero que he visto a consciencia ha sido el de Rusia 2018. Antes para mí era un evento deportivo que salía en las noticias. Podía ver uno que otro partido. Ya cuando empecé a trabajar en esto es que empecé a verlo con mayor profundidad.

- ¿Qué tanto impacto causó en ti?

Creo que el hecho de que la selección clasificará hizo que se generará un vínculo especial con la selección porque tuve la oportunidad de estar el día de la clasificación entonces fue como estar desde el inicio de ese proceso mundialista: desde el repechaje hasta que se jugó el Mundial. Yo creo que los periodistas tenemos es suerte de presenciar hechos que con el tiempo se vuelven históricos.

- ¿El mundial te paraliza realmente?

No sé si tanto. Te diría que la expectativa es un poco más baja de la sensación que recuerdo tuve para otros mundiales. Rusia es la excepción porque nuestra generación estaba viendo a Perú en un Mundial por primera vez.

Debut y goleada Inglaterra golea en su debut de la Copa del Mundo

- ¿Qué falta para que el mundial de fútbol femenino concite esta atención? ¿Se logrará algún día?

Pienso que tiene que pasar lo que está pasando en general con el fútbol femenino que es que cada institución que participa del espectáculo del fútbol ponga más de su parte. Así como también que los medios noticiosos le den más cobertura, que las empresas que manejan los derechos lo pongan en plataformas que lleguen a más espectadores, que los auspiciadores se suban al coche y obviamente que las selecciones femeninas que no están del todo desarrolladas o profesionalizadas sigan en ese camino e intenten pisar el acelerador para cortar las brechas. De modo que el Mundial femenino no sea entre cuatro o cinco selecciones que tienen el sistema bien desarrollado.

- ¿Qué opinas de quienes todavía creen que las mujeres no sabemos de fútbol?

Diría que es un comentario que ya quedo antiguo, de una época pasada para los tiempos que corren. Creo que los gustos en general no tienen género y el fútbol no tiene por qué tenerlo.