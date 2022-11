No es la que mejor fútbol ha demostrado. De hecho, para muchos es un martirio verlos. Pero Polonia, con todas sus deficiencias sobre el césped, logró un triunfo vital (2-0) ante la sorprendente Arabia Saudita y se mete de nuevo en la pelea en el grupo C del Mundial Qatar 2022. A falta del Argentina vs. México que se jugará este sábado, los europeos son líderes de su zona.

Si el fútbol fuera justo, los asiáticos se habrían llevado los tres puntos para asegurar su clasificación. Pero lo más hermoso de este deporte es justamente eso: no hay justicia, solo valen los goles. Porque Arabia demostró que la actuación ante Argentina de Lionel Messi no fue casualidad ni nada por el estilo.

En el Education City Stadium, los dirigidos por el francés Hervé Renard dominaron el juego. Las estadísticas marcan que tuvieron más el balón (64% sobre 36%), dieron más pases y con mejor efectividad (85%/76%), remataron casi el doble de veces a portería (16/9), pero no lograron concretar ningún gol. Y todo se explica con un solo nombre: Wojciech Szczęsny, el portero que se considera “el mejor de la historia”.

De nombre raro y cara de oficinista, el guardameta de la Juventus le dio vida en todo momento a su selección. Habían pasado apenas 14 minutos de juego y Szczęsny ya era la figura tras atajarle un disparo potente a Mohammed Kanno, el volante que juega junto a André Carrillo en el Al Hilal.

Los primeros 30 minutos fueron todo de Arabia. Con un plan similar al que ejecutaron ante la Albiceleste, el conjunto verde encerró a Robert Lewandowski poniéndole marca hasta de cuatro hombres y con un juego brusco en el límite entre las amarillas. Sin embargo, le bastó una llegada clara a Polonia para ponerse arriba en el marcador.

A los 39 minutos, una excursión por el sector derecho encontró a Robert en el centro del área, bien contenido por el portero Mohammed Al Owais. Sin embargo, el crack de Barcelona cazó el rebote, levantó la cabeza y asistió a Piotr Zielinski para que explote la red. Un gol que era mucho premio para los europeos y demasiado castigo para los asiáticos que incluso desaprovecharon una inmejorable situación de gol que pudo cambiar la historia.

Cuando el reloj marcaba los 43′, y mientras Polonia se acomodaba tras las celebraciones de su gol, el central Bielik cometió una falta en su área a Al-Shehri que provocó alarma en la sala de VAR, la tecnología que ha influido en diez penales en Qatar 2022. El árbitro Wilton Sampaio no lo cobra, pero es llamado a ver la pantalla para decir. Una infracción sutil (si es que es infracción) que se cobró igual.

Al Dawsari, uno de los verdugos de Argentina en la primera fecha, se paró frente al balón y pateó. Szczęsny, que estuvo adelantado y ninguno en el VAR se percató, atajó dejando un rebote corto que Al-Burayk intentó aprovechar rematando de primera, pero el portero volvió a agigantarse tapando a puro reflejo y dándole vida a su selección -y de paso a Lionel Messi y compañía-.

Te estábamos esperando, Robert

Cuando Arabia Saudita estaba más cerca del empate, acorralando a Polonia en su arco, apareció Robert Lewandowski, el excelso goleador, rompe récords a nivel de clubes, que nunca había podido festejar un gol en un Mundial. Con este era su quinto partido contando con los tres de fase de grupos en Rusia 2018, su selección había ganado, empatado y perdido, pero a él no se le abría el arco.

A los 82′, el delantero aprovechó un insólito error del defensor Almalki, quien controló mal un balón y se la dejó servida para que definiera de zurda y anotara su primer gol en la máxima cita del fútbol. Un ‘9′ de clase mundial no podía estar más tiempo sin un gol en la Copa del Mundo. No se lo merecía.

Emocionado por su gol, Lewandowski se perdió lo que pudo ser su doblete. Quiso picarla ante la salida del arquero saudí y el remate le salió muy bajo. Pero aún así, festeja el triunfo que pone a Polonia como líder del grupo C con 4 puntos, uno más que Arabia. Argentina, último sin ninguna unidad, deberá ganarle a México (3° con 1 pto.) para jugarse su gran final ante los europeos.





