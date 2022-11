Una lesión al tendón de la corva es el rival al que Romelu Lukaku ha tenido que vencer para ser parte de la fiesta de Qatar 2022. Cuando se temía que el delantero belga se pierda los primeros partidos, el ‘9′ apareció en el banco de suplentes del Bélgica vs. Marruecos.

El tendón de la corva es un grupo de músculos en la parte posterior del muslo, que va desde el glúteo hasta la parte baja de la rodilla. Las lesiones van desde lo leve, cuando se tensan y generan calambres hasta roturas que requieren semanas de recuperación.

El pasado 29 de agosto se supo que Lukaku sintió molestias en la pierna izquierda durante un entrenamiento del Inter de Milán. Tras ello, estuvo varias semanas fuera, hasta su regreso el 26 de octubre. Jugó dos partidos y se volvió a sentir.

Una distención en el tendón de la corva izquierda lo ajeló de todo partido y preparación para el Mundial Qatar 2022. Las previsiones eran que se perdía el primer partido ante Canadá y era duda para el segundo.

Torneo Partidos Minutos GOLES Asistencias Serie A 4

- 3 en agosto / 1 en octubre 249 1 1 Champions 1

- el 26 de octubre 7 1 0

Recién el pasado jueves entrenó por primera vez con Bélgica, un día después de la victoria de los belgas sobre Canadá (1-0). “Va progresando muy bien. Las señales son buenas, pero veremos cómo reacciona en el próximo entrenamiento. No espero que juegue mañana, a no ser que hoy entrene muy muy bien, pero no en el once titular”, aseguró el técnico Roberto Martínez.

#Qatar2022 ¡QUÉ MOMENTO! Lukaku, que no juega por un problema en el tendón de la corva, dio el mensaje al plantel de Bélgica previo al inicio del partido contra Marruecos.



📺 #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/Fgm50QS7PI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2022

Y así lo determinó. No fue titular, pero apareció en el banco de suplentes. Fue protagonista con la arenga previa al partido, donde demostró ser un líder más allá del lugar que ocupe en el partido. Sobre el final del primer tiempo ya se le veía haciendo trabajos de calentamiento.

Con el resultado en contra, no hubo otra alternativa que lanzar a Lukaku al campo de juego. Ingresí en el minuto 80 por el lateral Meunier para darle más peso al ataque. Sin embargo, apenas tocó tres veces el balón y no pudo revertir la historia.

Así, Bélgica quedó complicado en su grupo. Con 3 puntos, debe vencer a Croacia en la última fecha para buscar su pase a los octavos de final de Qatar 2022.

