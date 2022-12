Cuando meses atrás Kylian Mbappé minimizó el nivel de las eliminatorias sudamericanas, una ola de indignación se apoderó del continente. Poco faltó para que al joven delantero francés le endilgaran el mote de ‘muchachito tonto’, calificativo que solía utilizar un exprimer ministro que alababa a Hitler y gastaba sus horas defendiendo lo indefendible.

A la luz de los resultados que está dejando el Mundial, cabe preguntarse si, patrioterismos aparte, el joven delantero francés tenía razón. El pase de Argentina a semifinales le permite a Sudamérica mantener su protagonismo en la fiesta qatarí, pero el fracaso de Brasil ha sido estruendoso. Ecuador, más allá de sus destellos de buen juego, fue incapaz de superar a Senegal, y Uruguay volvió a casa con una imagen más ligada a la matonería que al buen juego.

¿Las eliminatorias sudamericanas son tan duras como creemos? Diego Rebagliati cree que, salvo Brasil y Argentina, el resto de selecciones de esta parte del mundo son “parejas” y “les cuesta mucho” vencer a las mejores de otras confederaciones. “Probablemente sigan siendo las más duras porque las localías son muy fuertes y los equipos muy parejos, pero me da la impresión que se han emparejado para abajo. No hay una tercera selección que destaque sobre el resto y pueda ponerse a la altura de argentinos y brasileños” , señaló el panelista de “Al Ángulo”.

Alegría sudamericana La selección de Argentina se enfrentará en las semifinales de esta Copa del Mundo ante la Croacia de Luka Modric en busca de la tercera estrella de su historia. Cientos de aficionados de la Albiceleste se reunieron en Doha para realizar un espectacular banderazo a poco más de 24 horas para el inicio del encuentro.

Con el foco en nuestra selección, Talía Azcárate toma como ejemplo el caso de Marruecos, la principal sorpresa de esta Copa del Mundo. “Su avance no es gratuito, hay un trabajo estructurado detrás. Tiene jugadores en ligas top como Hakimi en el PSG, Ziyech en el Chelsea o Nesyri en el Sevilla. Lo traslado a Perú y me preocupo porque nosotros solo tenemos a Tapia en la liga española. Hay cosas por replantear. No estamos para mirar por encima del hombro a nadie” , indicó la comentarista de Latina.

Marruecos está viviendo un sueño en Qatar: disputará semifinales por primera vez en su historia. (Foto: Agencias)

Luego de la clasificación a cuartos de final de Marruecos, el periodista Víctor Zaferson escribió en su cuenta de twitter que 13 de los 26 jugadores que integran ese seleccionado nacieron en Europa. Aquí, cuando se planteó la incorporación de Lapadula por primera vez, faltó poco para que quienes apoyaron la idea fueran declarados traidores a la patria.

Sudamérica sigue siendo uno de los principales proveedores de jugadores de los mejores clubes del mundo, pero ya no está solo. Hoy comparte esa posición con Asia y África. La tecnología, además, permite que la información sobre métodos de entrenamiento, sistemas de juego, nutrición y tratamiento de lesiones esté al alcance de quien lo desee. El periodista Simon Kuper, en su libro “La complejidad del Barza”, dice que una de las razones de la caída del gigante catalán es que los principales clubes del mundo copiaron -y modernizaron- el trabajo que se hizo en La Masía, mientras que los azulgranas no movieron un pelo a su anquilosado modelo.

Una de las grandes lecciones de Qatar 2022 es que las diferencias futbolísticas se siguen acortando. El talento no es suficiente para marcar diferencias. Y en Sudamérica, sobre todo en el Perú, nos estamos quedando rezagados.





