Si algo necesita Polonia es que sus figuras aparezcan para que tenga vida en Qatar 2022 y en el partido ante Arabia Saudita, en el primer tiempo así se ha dado. Gol de Zielinski, asistencia de Lewadowski y penal atajado por Wojciech Szczesny. Sí, el portero se hizo gigante frente al verdugo de Argentina Salem Al-Dawsari.

Si un penal le negó la chance de victoria a Polonia ante México, Lewandowski erró ante Memo Ochoa, un penal le está dando la motivación ante Arabia Saudita en la segunda fecha del Grupo C. Una ataja que puede valer la clasificación para polacos, y también para argentino.

Una discutida falta que el VAR sancionó por un roce en el área -Al Shehri se dejó caer- determinó el penal para Arabia Saudita y Al-Dawsari se paró frente al balón. Disparo abajo, y las manos de Szczesny salvaron el gol. El rebote fue más espectacular, cuando Al Burayk definió, pero en una felina intervención, el portero polaco lo desvió al córner.

El rebote salvado por Wojciech Szczesny (Foto: AFP) / MANAN VATSYAYANA

¡Szczęsny! 🧱



Atajó el portero polaco para decir que seguimos 🇵🇱 1 - 0 🇸🇦.#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/fGZn3lL8jC — DSports (@DSports) November 26, 2022

Doble atajada en apenas 5 segundos convierte a Szczesny en la figura del encuentro, en ídolo para los argentinos también, ya que a Argentina le conviene que Arabia Saudita no sume, así tiene mejores chances de avanzar.

¿El mejor de la historia?

Szczesny es un arquero que cierta polémica causa. Lo dejó en claro cuando llegó a la Juventus en el 2018. “Cuando estaba en Roma, mandé a Alisson, el mejor portero del mundo, al banquillo. Ahora, en la Juventus, mi suplente es Buffon, uno de los mejores de la historia. La conclusión que sacó es que probablemente sea el mejor del mundo y de la historia”, declaró en broma.

Szczesny es hijo de Maciej Szczesny, portero polaco de la selección en los 90. Se formó en el Legia Warszawa de Polonia, pero llegó al Arsenal muy joven, 16 años, para terminar de formarse e iniciar su carrera profesional. Ahí debutó en primera en el 2009, pero también fue cedido al Brantford. En el 2015 pasó a la Roma, donde estuvo dos años y compartió equipo con Alisson, que recién llegaba del Inter de Brasil.

“En Roma dejé en el banco a Alisson, el mejor del mundo. En Juventus, mi sustituto es Buffon, uno de los mejores de todos los tiempos. He llegado a la conclusión de que probablemente soy el mejor del mundo y de la historia😂”.



✍️ Wojciech Szczesny 🇵🇱🥅 pic.twitter.com/5CYg5f9vjq — VarskySports (@VarskySports) April 18, 2022





En el 2018 pasó a la Juventus y estuvo entre el 2019-2021 con Buffon de compañero, pero un Gianluigui de 40 años, que más pensaba en el retiro y luego pasó al Parma para estar en el club donde nación. Las palabras de Szczesny solo fueron para motivarse, ya que luego el mismo Buffon contó el gesto que tuvo con él.

“Szczesny quería devolverme el número ‘1′ y Chiellini me ofreció el brazalete de capitán para cuando me toque iniciar como titular, pero me he negado porque no regresé para retomar el pasado y quitarle el mérito a los demás. Vengo a sumar y no a restar. Soy un colaborador más”, declaró Gigi.

Lo concreto es que Szczesny hoy se hizo el más grande ante Arabia Saudita. Doble atajada que lo celebra Polonia y también Argentina.

--