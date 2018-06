La selección de Uruguay tendrá el honor de integrar el Grupo A de Rusia 2018, que incluye al anfitrión, a un equipo africano y a otro asiático.

El debut de la selección de Uruguay en Rusia 2018 se dará este viernes 15 de junio, a las 07:00 am., ante la Egipto de Mo Salah. Luego chocará ante Arabia Saudita el miércoles 20 del presente mes a las 10:00 am. Finalmente, medirá fuerzas contra el equipo sede el lunes 25 a las 09:00 am.

La selección de Uruguay clasificó a Rusia 2018 luego de quedar en la segunda plaza de las eliminatorias con 31 unidades, 10 menos que el líder Brasil.

El principal objetivo de los charrúas es quedar entre los cuatro mejores elencos de la Copa del Mundo, tal y como sucedió en la cita de Sudáfrica 2010.