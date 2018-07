Mundial: Obi Mikel reveló que su padre fue secuestrado antes del duelo entre Nigeria y Argentina

Obi Mikel sufrió mucho el partido entre Argentina y Nigeria, por la fase de grupos de Rusia 2018. No por el resultado, sino por un severo problema familiar del que se enteró horas antes del cotejo correspondiente a la serie D del Mundial.

El capitán de Nigeria explicó que mientras el bus del equipo se dirigía con la delegación al recinto para enfrentar a Argentina, recibió una llamada de un familiar suyo que le informó que su padre había sido secuestrado en una carretera de la ciudad de Enugu.

"Me dijeron que lo matarían si se lo informaba a las autoridades o se lo contaba a alguien. Tampoco quería discutirlo con el entrenador porque no quería que mi problema se convirtiera en una distracción para él y el resto del equipo en el día de un juego tan importante", explicó Obi Mikel en una entrevista con el medio británico "The Guardian".

La dura noticia lo golpeó de tal manera que lo hizo dudar de su participación en el cotejo ante Argentina. Pero meditó muy bien la situación y optó por salir a representar a Nigeria.

"Estaba emocionalmente golpeado, angustiado y confundido. Tuve que tomar una decisión sobre si estaba mentalmente listo para jugar. No sabía qué hacer pero, al final, supe que no podía dejar a 180 millones de nigerianos. Tuve que cerrarlo de mi cabeza y suprimir el traumo. Jugué mientras mi padre estaba en manos de ladrones", agregó.

Culminada la participación de Nigeria en Rusia 2018, se informó que el padre de Obi Mikel había sido liberado. Se especula que el '10' africano habría pagado 24 mil euros como suma de rescate, la cual no impidió que Michael Obi (su papá) fuera torturado en el tiempo que estuvo privado de su libertad.