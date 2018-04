Neymar dice que tendrá el alta en un mes y llegará a Rusia "mejor" que antes

El delantero brasileño Neymar dijo este martes que pretende llegar al Mundial de Rusia 2018 "mejor de lo que estaba" y que tendrá tiempo "suficiente" para prepararse una vez reciba el alta médica de su fractura en un pie.

"Vamos a tener tiempo suficiente para llegar bien a la Copa y prepararme. Es malo lesionarse, pero estoy más descansado, ese es el lado bueno. Pero voy a tener tiempo suficiente para prepararme", dijo este martes el atacante en un acto de la multinacional china TCL en Sao Paulo.

Neymar. (Foto: AP)

El goleador del París Saint-Germain se encuentra en Brasil desde que a principios de marzo se sometiera a una intervención quirúrgica para corregir la fractura que sufrió en un partido de la liga francesa ante el Olympique de Marsella.

Neymar indicó que aún "no hay previsión exacta" para su regreso a los terrenos de juego ni para su vuelta a la capital gala, pero señaló que la última revisión medica será "el 17 de mayo", fecha en la que, en teoría, tendría que recibir el alta médica.



"El último examen, si no me equivoco, es el 17 de mayo y ahí ya estaría liberado", apuntó el futbolista, que añadió que espera "volver lo más rápido posible" a pisar el césped.



El baluarte de la selección brasileña comentó que pretende "llegar mejor de lo que estaba", aunque reconoció que a veces le entran "ciertas dudas", algo que calificó de "normal" después de pasar por el quirófano.



"Existe una cosa mayor que es la salud y pretendo llegar muy bien (a Rusia 2018). Estoy haciendo mi tratamiento todos los días. Es un sueño que está llegando y esperé cuatro anos para esta oportunidad. Está cerca y voy a llegar bien", expresó durante el acto promocional en el que fue nombrado embajador global de la citada compañía.



"Espero no ver la Copa del Mundo por la televisión", bromeó.



El astro brasileño, que continúa con muletas y con el pie inmovilizado, confesó que "está siendo muy difícil" estar "sin jugar, sin entrenar" y "fuera del ambiente de trabajo de vestuario".



Durante todo este periodo en Brasil, Neymar ha permanecido guardando reposo en su mansión en Mangaratiba, ubicada en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, donde prosigue con su rehabilitación y ha recibido la visita de numerosos amigos.



"Hago un poco de todo. La fisioterapia me ocupa el mayor tiempo", apuntó de su día a día que, según él, empieza sobre las 09.00-10.00 horas y termina sobre las 22.00.



"Quiero volver bien y quiero mejorar (...) Hice exámenes la última semana y está todo bien, evolucionando bien", aseveró.



Entre las posibles figuras que destacarán en el Mundial, Neymar rescató los nombres de sus compañeros Philippe Coutinho y Gabriel Jesús, al egipcio Mohamed Salah, los belgas Eden Hazard y Kevin De Bruyne y el uruguayo Luis Suárez.



"Tenemos calidad para vencer en Rusia", apostó el brasileño.



Neymar, el jugador más caro de la historia del fútbol después de que el PSG pagara al Barcelona 222 millones de euros, es la gran esperanza de la Canarinha para conseguir en Rusia el que sería su sexto título mundial.



Brasil debutará en el Mundial el próximo 17 de junio ante Suiza, después se medirá con Costa Rica el 22 y cerrará la fase de grupos ante Serbia el 27.

(EFE)

