Neymar, Mbappé y los nuevos aspirantes al Balón de Oro

Con las eliminaciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo del Mundial Rusia 2018, surge ya lo inevitable: empieza una nueva era en la que otros futbolistas lucharán por el distinguido premio de “France Football”

1. Harry Kane (24 años)

​

No. No me he confundido con su edad. El ‘9’ del Tottenham parece un señor ya maduro, pero recién en unos días (28 de julio) llegará a los 25 años. Quizá sea el jugador menos llamativo de esta lista porque su juego es diferente. Menos vistoso, podríamos decir. Kane es un identificador de espacios, pasador natural y definidor eficaz. No va a hacer una bicicleta o sacarse tres jugadores de encima a punta de velocidad, pero te puede meter un pase propio de ‘10’ o ganar un partido con remates de un solo toque. Ya tiene seis goles en tres partidos y apunta a ganar la Bota de Oro.

2. Kylian Mbappé (19 años)

​

Por lo hecho hasta ahora, debe ser el mejor jugador de Rusia 2018. Goles y jugadas decisivas. Demostraciones espectaculares de velocidad y habilidad. Verlo jugar es un show. Cada pelota que toca, sin necesidad de ser provocativo, es un lujo. Cómo controla, toca en primera y engaña con el cuerpo. Encima, si le das espacios te mata, si no, pregúntenle a Sampaoli. Mbappé no hizo una gran temporada con el PSG, pero ganar el Mundial y ser figura de Francia lo pondrían como gran candidato a ganar el premio de “France Football”.

3. Luka Modric (32 años)

​

Es el único de esta lista que juega en la primera línea de volantes. Tiene menos gol que todos, pero es un crack. Modric es un mediocampista modelo. Sus videos deben servir a los más chicos que quieren jugar como volantes. Toca, marca, juega. Decide bien. Tiene un guante en su pie derecho y es capaz de marcar desde fuera del área. Ganó la Champions League por tercer año consecutivo con el Real Madrid y eso lo hace firme candidato al Balón de Oro 2018.

4. Eden Hazard (27 años)

​

Talentoso por donde se lo mire. Está haciendo un gran Mundial con Bélgica y es candidato a mejor jugador del torneo. Casi siempre arranca por izquierda. Tiene velocidad, inteligencia y amague. Fundamental en la creación de chances de gol para Lukaku y compañía. Hazard puede rematar desde afuera, poner un centro preciso y dejar solo a un compañero en base a desequilibrio. Le falta un gran título en clubes para meterse a la pelea por el Balón de Oro.

5. Neymar (26 años)



Ya hace unos años que vive bajo la sombra de Messi y Cristiano Ronaldo. Se cambió al PSG para ser líder de un equipo y tener más brillo. El problema es que si no puedes levantar la Champions quedas casi descartado para ganar el Balón de Oro. Ahora el ‘10’ de Brasil tiene la gran oportunidad de llevarse la Copa del Mundo que le fue esquiva en el 2014, en la que además se lesionó por un rodillazo en la espalda de Camilo Zúñiga. Figura ante México con un gol y una asistencia, el brasileño tiene todo en sus pies para demostrar que es el mejor del mundo. Bélgica es la gran prueba de fuego y el primer rival de peso que enfrentará la ‘Canarinha’ en el Mundial.